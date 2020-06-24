Мнение: Обещаем обещать

24.06.2020, 2:55, Разное

Есть примета: если власть начинает обещать, значит, скоро выборы (или в нашем случае "всенародное голосование" за как-их-там поправки). Путин – раб ритуалов, поэтому этот ритуал он тоже исполнил. Галочка поставлена, мероприятие "оптичено".

Ничего экстраординарного в обещаниях Путина нет. Как обычно, в основном он обещал обещать. Предложенные же к исполнению меры выглядят выдернутыми и несистемными. Как и всегда.

Повышение льгот по ипотечным кредитам в условиях, когда реальные располагаемые доходы населения рухнут по самым осторожным оценкам на 5-6%, а в реальности – под 10, ни о чем не говорит. Банк принимает решение о выдаче кредита, и нет никаких сомнений, чо в свете резкого ухудшения финансового положения огромного числа людей требования к заемщику будут ужесточены. Льгота есть, а кредит все равно не выдадут.

Поднятие ставки НДФЛ для людей, получающих свыше 5 млн рублей в год, до 15% – это, конечно, классно. 5 млн рублей – это примерно 400 тысяч в месяц. Проблема в том, что людей, получающих 150 тысяч рублей в месяц и более, на всю страну два года назад насчитывалось всего 1,3 млн человек (или 0,9 % населения России), а зарплату свыше 500 тысяч в месяц год назад получал всего 0,1% населения страны. Соответственно, повышение на 3 процентных пункта налог для этого весьма скромного числа хорошо зарабатывающих даст в казну точно такое же скромное дополнительное поступление. Настолько скромное, что два-три дня войны в Сирии явно обойдутся дороже. Но, понятно, зато можно сказать, что теперь-то богатые попляшут! Пропаганда взвоет и смахнет умильную слезу.

Другое дело, если бы Путин объявил о том, что НДФЛ не будут платить все те, кто по действующим нормативным документам не попадают в средний класс (напомню, что средний класс в России согласно постановлению правительства считается от шестикратного размера минимальной зарплаты в среднем на одного человека в семье – то есть, 72 тысячи рублей в месяц на каждого. То, что Путин считает с какого-то перепуга средний класс с 17 тысяч, оставим без внимания – Путин, видимо, нормативные документы читает выборочно, а уж пургу несет – так совсем как здрасьте). Но, понятно, что на такую меру мы пойтить не можем, а потому в отношении налогов можем быть спокойны – уменьшать их точно не будут.

Еще одно обещание Путина – снизить налоги для IT-бизнеса. Так сказать, чтобы Кремниевая долина снялась с насеста и перебралась к нам. Ага, щаз. Проблема здесь не в налогах, а в том, что дураков нет – любой успешный бизнес в России немедленно рейдерится и дербанится между воровскими группировками. Как следствие – любой потенциально успешный бизнесмен, не кормящийся с бюджета, делает ноги из России во избежание. А у кого на этот счет есть иллюзии – бандиты из числа друзей и приближенных быстро от них избавляют. Вместе с имуществом, свободой, а в отдельных случаях – и с жизнью. Так что вопрос не в налогах – даже если Путин будет приплачивать, идиотов ехать сюда он не найдет.

С другой стороны, все эти обещания даются не для того, чтобы их выполнять, а просто потому что такой ритуал: перед выборами (голосованием) нужно что-то пообещать. Ритуал – дело обязательное, а вот его выполнение – строго добровольное. Захотим – выполним. Да и зачем, скоро новые выборы, значит, что-то пообещаем снова.