 

Из морской звезды были выделены новые противоопухолевые вещества

24.06.2020, 2:45, Новости дня

Группе ученых удалось выделить из морской звезды Ceramaster patagonicus четыре новых биологически активных вещества-стероида, которые обладают противоопухолевой активностью по отношению к клеткам рака молочной железы и толстого кишечника.

По словам специалистов, новые соединения относятся к оригинальным производным полярных стероидов с фрагментами жирных кислот в структуре молекул. Эксперты предполагают, что в организме морских звезд они отвечают за доставку питательных компонентов из пищеварительного тракта в периферийные клетки.

Ранее из морских звезд было выделено лишь одно подобное соединение, но на этот раз ученым удалось обнаружить сразу четыре вещества. Во время исследования ученые обнаружили, что найденные вещества обладают противоопухолевым эффектом.



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