 

Twitter скрыл сообщение Трампа с угрозами в адрес протестующих в Вашингтоне

24.06.2020, 2:42, Новости дня

Администрация сервиса микроблогов Twitter скрыла сообщение президента США Дональда Трампа, пригрозившего протестующим, что не допустит создания в Вашингтоне «автономной зоны» по примеру Сиэтла и готов применить «серьезную силу».

«В Вашингтоне, округ Колумбия, никогда не будет «автономной зоны», пока я ваш президент. Если они попытаются, они будут встречены с серьезной силой!», – написал Трамп написал на своей странице в Twitter.

При этом администрация сервиса микроблогов скрыла сообщение американского лидера, вместо которого теперь можно увидеть надпись: «Этот твит нарушает правила Твиттера в отношении оскорбительного поведения».

При этом в администрации соцсети добавили, что решили не закрывать доступ к сообщению, так как оно «может представлять собой предмет общественного интереса».

Напомним, в конце мая Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Кроме того, американский лидер также пригрозил закрыть Twitter.

Руководство Twitter назвало указ Трампа реакционным и политизированным, а после скрыло сообщение американского лидера с угрозой привлечь нацгвардию для подавления беспорядков. В ответ Белый дом обвинил Twitter в пособничестве «террористам и диктаторам».



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