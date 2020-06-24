В Минске около 20 человек задержаны в очереди в магазин. Ранее он продавал майки с надписью “Псіхо3%”

24.06.2020, 1:42, Новости дня

В Минске очередь в магазин сувениров с национальной символикой разогнал ОМОН, задержаны около 20 человек. Ранее владелец магазина объявил о его закрытии из-за давления государственных инспекций. Вечером 23 июня около 50 человек выстроились в очередь в магазин, чтобы перед его закрытием раскупить оставшиеся товары и высказать свою поддержку.

Причиной задержания людей, как ответили в МВД белорусской службе Радио Свобода, стало то, что они якобы препятствовали проезду автомобиля. “Уезжала машина, и люди, стоявшие возле магазина, не давали ему проехать. Чтобы пресечь незаконные действия, которые выражались в блокировке автомобиля, выехал отряд милиции. Некоторые из задержанных оставлены для разбирательства”.

Всего, по информации правозащитного центра “Весна” задержано не менее 20 человек. Среди них – фотокорреспондент агентства БелаПАН Андрей Шавлюга (его отпустили), а также Александр Кузнецов – cтудент БГУ. Он вместе со своими друзьями за собственные деньги на 3D-принтерах запустил печать деталей СИЗ и ИВЛ для медиков, которым необходима была помощь в борьбе с пандемией коронавируса. На государственном телевидении даже выходили о нем сюжеты.

12 июня в Минске сотрудники ГАИ остановили курьера, который вез в магазин 419 футболок со словами “Псіхо3%”. По словам владельца магазина Павла Белоуса, такие футболки – дизайнерская продукция компании “Символ Бай” (Symbal.by). Товары были конфискованы незаконно, считает Белоус, все документы на них в порядке.

В последнее время в интернете можно увидеть, как президента Беларуси Лукашенко называют “Саша 3%”: якобы такой его реальный рейтинг в стране.

С момента конфискации фктболок в магазин без конца начали ходить проверки. Предписание о прекращении производства выписала санстанция, милиция забрала “на проверку” девять бело-красно-белых флагов. Продолжается проверка налоговой и ОБЭП. Жилищно-коммунальные службы отказываются подключить электричество, хотя оснований отключить его у них никаких нет. Кроме того, Мингорисполком сообщил о якобы анонимных жалобах на плохой запах из магазина. Владелец Symbal.by принял решение его закрыть.

В Минске и других городах Беларуси 19-21 июня прошли одиночные пикеты, “цепочки солидарности” и другие акции. Люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который занимает пост главы его предвыборного штаба. Также они требовали освобождения видеоблогера Сергея Тихановского, которого обвиняют во вмешательстве в работу избирательных комиссий и проведения в Беларуси честных президентских выборов.

По данным правозащитного центра “Весна”, всего на мирных акциях солидарности в Беларуси было задержано более 250 человек. Большинство из них (только в Минске прошло почти четыре десятка судебных процессов) были оштрафованы на суммы от 108 до 1080 белорусских рублей (от $45 до $456), но были и те, кого суды приговорили к административному аресту. Владимир Михалап из Бобруйска был приговорен к 10 суткам ареста, а Роман Бобров из Орши получил 5 суток ареста.