 

В Минске около 20 человек задержаны в очереди в магазин. Ранее он продавал майки с надписью “Псіхо3%”

24.06.2020, 1:42, Новости дня

В Минске очередь в магазин сувениров с национальной символикой разогнал ОМОН, задержаны около 20 человек. Ранее владелец магазина объявил о его закрытии из-за давления государственных инспекций. Вечером 23 июня около 50 человек выстроились в очередь в магазин, чтобы перед его закрытием раскупить оставшиеся товары и высказать свою поддержку.

Причиной задержания людей, как ответили в МВД белорусской службе Радио Свобода, стало то, что они якобы препятствовали проезду автомобиля. “Уезжала машина, и люди, стоявшие возле магазина, не давали ему проехать. Чтобы пресечь незаконные действия, которые выражались в блокировке автомобиля, выехал отряд милиции. Некоторые из задержанных оставлены для разбирательства”.

Всего, по информации правозащитного центра “Весна” задержано не менее 20 человек. Среди них – фотокорреспондент агентства БелаПАН Андрей Шавлюга (его отпустили), а также Александр Кузнецов – cтудент БГУ. Он вместе со своими друзьями за собственные деньги на 3D-принтерах запустил печать деталей СИЗ и ИВЛ для медиков, которым необходима была помощь в борьбе с пандемией коронавируса. На государственном телевидении даже выходили о нем сюжеты.

12 июня в Минске сотрудники ГАИ остановили курьера, который вез в магазин 419 футболок со словами “Псіхо3%”. По словам владельца магазина Павла Белоуса, такие футболки – дизайнерская продукция компании “Символ Бай” (Symbal.by). Товары были конфискованы незаконно, считает Белоус, все документы на них в порядке.

В последнее время в интернете можно увидеть, как президента Беларуси Лукашенко называют “Саша 3%”: якобы такой его реальный рейтинг в стране.

С момента конфискации фктболок в магазин без конца начали ходить проверки. Предписание о прекращении производства выписала санстанция, милиция забрала “на проверку” девять бело-красно-белых флагов. Продолжается проверка налоговой и ОБЭП. Жилищно-коммунальные службы отказываются подключить электричество, хотя оснований отключить его у них никаких нет. Кроме того, Мингорисполком сообщил о якобы анонимных жалобах на плохой запах из магазина. Владелец Symbal.by принял решение его закрыть.

В Минске и других городах Беларуси 19-21 июня прошли одиночные пикеты, “цепочки солидарности” и другие акции. Люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который занимает пост главы его предвыборного штаба. Также они требовали освобождения видеоблогера Сергея Тихановского, которого обвиняют во вмешательстве в работу избирательных комиссий и проведения в Беларуси честных президентских выборов.

По данным правозащитного центра “Весна”, всего на мирных акциях солидарности в Беларуси было задержано более 250 человек. Большинство из них (только в Минске прошло почти четыре десятка судебных процессов) были оштрафованы на суммы от 108 до 1080 белорусских рублей (от $45 до $456), но были и те, кого суды приговорили к административному аресту. Владимир Михалап из Бобруйска был приговорен к 10 суткам ареста, а Роман Бобров из Орши получил 5 суток ареста.

 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Личные врачи, карантин на ранчо и новый паспорт – Business Insider рассказал, как богатые американцы поддерживают статус в пандемию

05.06 / Половина украинцев признала русский язык историческим достоянием

16.04 / СПЧ при президенте России назвал ошибкой перенос Дня воинской славы на день памяти жертв Беслана

05.06 / Россия продала за рубеж более 10 млн тестов на коронавирус

19.06 / Крановщик и ребенок погибли во время грозы в Петербурге

02.06 / В Москве на пикетах против произвола полиции задержали 11 человек

05.05 / ВОЗ: количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3,5 миллиона

10.04 / “Это был очень хороший звонок”. Трамп рассказал о переговорах с Путиным и королем Саудовской Аравии о нефти

16.04 / Нарушитель самоизоляции в Москве попытался дать взятку полицейскому

15.06 / Защитить от рака может хороший уровень витамина D

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска