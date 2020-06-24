 

Младенцы на продажу: московская полиция обнаружила пятерых новорожденных без родителей

24.06.2020, 1:40, Новости дня

В Москве задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где обнаружили пятерых младенцев. Детям — от нескольких дней до полугода, кто их родители — пока непонятно. По предварительной версии — дети от суррогатных матерей и были предназначены для продажи.

Это кадры видеонаблюдения с улицы Аргуновская. Из подъезда пятерых детей выносят сотрудники полиции. Самому старшему из них — полгода, младшему — менее недели. Все они находились в одной квартире.

"В квартире с детьми находились 2 взрослые женщины. Следователи СУ СК устанавливают родителей детей, а также обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", — сообщил представитель СК.

Обнаружили детей случайно. Младенцы постоянно плакали и шум услышали соседи. Они и вызвали сотрудников полиции. Оказалось, женщины, которые были в квартире с детьми, давно вызывали у них подозрение.

"Я видела ее с покупками, возвращалась назад с какими-то памперсам, пеленками, детскими вещами. Муж предложил ей помочь, так как у неё было много пакетов", — вспоминает соседка.

Сейчас Следственный комитет выясняет личности женщин, находившихся в квартире. Детей разместили в одной из московских больниц.

В настоящее время детей осматривают врачи. Полиция проводит проверку по факту, по результатам будет принято процессуальное решение

"Детям ничего не угрожает, они размещены в больнице московской. В общем-то, органы опеки, СК сделают правильные выводы, и мы все узнаем", — заявил начальник Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

Проверку начали и органы опеки. По одной из версий, детей готовили на продажу за границу. В квартире обнаружили документы на младенцев на китайском языке. Само посещение было буквально захламлено. Повсюду детские вещи, баллоны с водой и алкоголь.

Уголовное дело возбуждено по факту торговля людьми. Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение прав и законных интересов, а также обеспечит надзорное сопровождение. В квартире проходят следственные действия. Родителей детей пока найти так и не удалось.



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