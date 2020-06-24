Администрация Ялты поднимает статус городских дворников

24.06.2020, 1:40, Новости дня

Больше не дворники, а "маэстро чистоты". Статус, который с сегодняшнего дня появился у тех, кто отвечает за уборку на улицах Ялты. Сотрудники коммунальных служб получили новые полномочия — теперь они должны поддерживать не только "санитарный, но и общественный порядок".

Ну, а церемонию перехода к новому формату провели максимально торжественно. Работники даже принесли присягу, в том числе поклялись "сделать Ялту лучшим городом Земли". Правда, глядя на мероприятие, было трудно догадаться, что перед нами — именно дворники. Поскольку внешний вид крымчан теперь кардинально отличается от их коллег из других российских регионов.

Светло-голубая рубаха, длинный фартук, картуз, а у женщин еще и юбка в пол. Ретро-дизайн применили намеренно, выбрав в качестве образца внешний вид дворников царских времен. Естественно, что нововведение тут же вызвало широкое обсуждение.

Так что мэру Ялты даже пришлось отдельно объяснять, что форма на самом деле "удобная и комфортная". А также "прекрасно сочетается с современными условиями". Кстати, за ношение спецодежды город будет доплачивать.

Разработчики дизайна уверяют, что думали не только о привлекательности, но и практичности униформы. Цвет, кстати, выбран неслучайно — в сероватый фартук можно было незаметнее вплести светоотражающую ленту. Одним из обязательных условий со стороны заказчиков была безопасность — чтобы дворника было хорошо видно даже ночью. Естественно, не могли забыть и об особенностях климата российского курорта.

"Я понимаю, что здесь очень жарко, и людям должно быть комфортно. Конечно, собиралась хлопкосодержащая ткань, это однозначно, чтобы людям было удобно. На зиму естественно будут комплекты утепленные, стеганые, те, которые защищают от какого-то дождичка мелкого, то есть, все будет продумано в стиле царской РФ обязательно. То есть, саму идею надо пронести до конца — это прекрасная идея, это лицо города и престиж", — уверена Алина Колотушкина, руководитель компании по дизайну одежды "Дизалика", Ялта.

В царской РФ фартуки, а точнее, передники у дворников были белыми, а не серыми — в этом одно из немногих разночтений. В дореволюционной Ялте, как и в современной, отличительными знаками профессии были картуз и бляха.

Пока дворники в курортном городе будут заняты только уборкой. Но в дальнейшем им собираются передать и дополнительные полномочия. Больше ста лет назад дворник считался низшим полицейским чином и помогал городовым обеспечивать порядок. А помимо того выполнял много иных задач — от развешивания флагов в праздники до доставки дров. К более активной роли дворника хотят прийти и сейчас в администрации Ялты.

"Идея была, она остается, и мы все равно ее реализуем, что дворник, он должен превратиться в квартального — он и подметает, он и смотрит, чтобы не мусорили. Через него мы работаем с общественностью, с жильцами, мы знаем об их проблемах, об их чаяниях, мы их мобилизуем на наведение порядка, через них доводим информацию", — поясняет Иван Имгрунт, глава администрации города Ялты.

Встречают по одежке. Чтобы ялтинские дворники стали настоящей визитной карточкой города, им на холодный и теплый сезоны пошьют еще минимум по два комплекта униформы: один — сменный, второй — парадный. Престиж самой профессии только одеждой не поднимешь. На повышение заработной платы дворникам направят 27 миллионов рублей. По словам мэра, новые их оклады задели за живое некоторых чиновников.

"Когда я озвучил, что 30 тысяч будет минимальная заработная плата у дворников, должна быть, то мне некоторые сказали, что работники администрации обижаются. Ну, если ты хочешь иметь 30 тысяч, у тебя сегодня нет, то иди в дворники. Почему бы и нет? И почему это вдруг постыдная профессия", — задается вопросом Иван Имгрунт , глава администрации города Ялты.

Кстати, пристальное внимание маэстро чистоты в Ялте уделяли еще зимой. Тогда в городе учредили День дворника — он будет отмечаться в третье воскресение мая. И это еще не все планы по продвижению профессии. В декабре на курорте собираются провести бал дворников — по типу венского. На него власти Ялты намерены пригласить уборщиков из Австрии, Германии, Турции и Греции.