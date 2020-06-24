 

Мировое сообщество не верит словам Путина о “демократическом” присоединении Крыма к РФ – МИД Украины

24.06.2020, 1:35, Новости дня

Международное сообщество не разделяет мнения президента РФ Владимира Путина о демократическом присоединении Крыма к России. Об этом 23 июня в эфире радио “Крым.Реалии” заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

“Тут можно говорить о попытке России навязать какую-то свою реальность как своей внутренней аудитории, так и международному сообществу, но как мы видим, подобные сигналы не находят поддержки в мире… Словом, международное сообщество уже давно поняло, где реальные факты, а где дымовая завеса, за которой скрываются преступления и нарушения норм международного права”, – сказала она.

Зеленко отметила, что против РФ продолжают работать санкции, введенные за агрессию против Украины, в том числе за аннексию Крыма.

В эфире программы “Москва. Путин. Кремль”, которая вышла 21 июня на телеканале “Россия 1”, Путин заявил, что при создании Советского Союза некоторые республики, вошедшие в его состав, “получили огромное количество российских земель”. Глава Кремля также сказал, что аннексия Крыма Россией была “демократическим выбором населения полуострова”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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