Омбудсмен Москалькова: пикеты нельзя приравнивать к митингам даже во время пандемии

24.06.2020, 1:25, Разное

Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, пояснила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. В Москве и других городах на пикетчиков с конца мая составляли протоколы о нарушении самоизоляции и незаконных митингах.

«Закон должен соблюдаться в том его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как подписал президент, — сказала Москалькова в ходе видеозвонка с коллегой из Совета Европы Дуней Миятович. — И здесь не может быть отступлений, и пикет не может рассматриваться как митинг» (цитата по Интерфаксу).

Москалькова также рассказала, что вместе с московским омбудсменом жаловалась в прокуратуру из-за ареста на 15 суток спецкора «Новой» Ильи Азара: «Было обращение от нас в прокуратуру, и было пересмотрено решение о его административном задержании — был сокращен срок».

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Илью Азара арестовали из-за пикета у здания московского главка МВД на Петровке в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции». В ходе апелляции Мосгорсуд отказался отменить ему админарест, квалифицировав действия нескольких пикетчиков с плакатами на единую тематику как массовый пикет. Полиция в постановлениях также называла одиночные пикеты «скрытой формой коллективного публичного мероприятия». Впоследствии московские суды отправили в спецприемник несколько участников пикетов в поддержку уже самого Азара, еще около десятка человек были оштрафованы на суммы до 200 тысяч.