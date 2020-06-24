 

Politico – Болтон должен сидеть в тюрьме — Трамп о мемуарах своего бывшего советника по нацбезопасности

24.06.2020, 1:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Болтон должен сесть за решётку из-за публикации книги о работе на должности экс-советника п национальной безопасности, передаёт Politico. Американский лидер добавил, что Болтона должен вернуть всю прибыль от мемуаров, так как пытается увеличить свои доходы за счёт продажи совершенно секретной информации.


Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон «должен сидеть в тюрьме» за публикацию мемуаров о своей работе в его администрации, пишет Politico. 

В частности, по словам Трампа, в книге, включающей многочисленные обвинения в адрес президента в неправомерных действиях, содержится секретная правительственная информация.

В интервью американскому телеканалу Fox News Трамп назвал Болтона «глупым» и «бессердечным».

«Я уволил его. И я не думал, что это важно. И я не так много с ним общался. Но он взял секретную информацию, и он опубликовал её пока я остаюсь президентом. Я считаю, что он преступник, и я, честно говоря, думаю, он должен за это сесть в тюрьму», — заявил американский лидер.

Кроме того, на своей страничке в Twitter президент также написал, что его экс-советник должен быть привлечен к ответственности и заключён в тюрьму. Также он заявил, что Болтона нужно вынудить вернуть всю прибыль, полученную от мемуаров, так как пытается увеличить свои доходы за счёт продажи совершенно секретной информации.

Последние несколько дней Трамп и его союзники стали предпринимать всё больше попыток «заставить замолчать» Болтона, после того как стало известно, что в своей книге он намерен рассказать о том, что глава Белого дома обратился за помощью в переизбрании к китайскому правительству и заморозил помощь Украине ради своей выгоды.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Respekt: сотрудник российской спецслужбы привез в Прагу рицин для покушения на мэра Праги и еще нескольких политиков

13.06 / EurActiv – ЕС ежегодно теряет миллиарды евро из-за контрафакта

21.06 / Рамзан Кадыров заявил, что в его организме не нашли антитела к коронавирусу

28.05 / Расследование расстрела школьников бандитами завершили в Татарстане

27.04 / ABC News – «где же Ким?» — слухи о самочувствии лидера Северной Кореи не исчезнут, пока он не покажется лично

15.05 / РФС досрочно завершил сезон ПФЛ

19.06 / Помпео назвал Болтона «предателем»

21.05 / Минфин Украины назвал объем первого транша от МВФ

30.04 / Рада продлила на полгода полномочия следственной комиссии по расследованию взрывов на арсеналах

06.05 / Саакашвили сообщил о своем назначении в национальный совет реформ Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска