Криминальные лидеры задержаны в Москве в ходе спецоперации правоохранителей

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24.06.2020, 1:08, Новости дня

После поступления информации о сходке криминальных лидеров из кавказских республик на северо-востоке Москвы сотрудники полиции и ФСБ задержали порядка 30 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», – приводит слова источника ТАСС.

Он также сообщил, что часть задержанных была вооружена, в ходе проведения операции прозвучало несколько выстрелов. «По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение», – сообщил источник.

«Все задержанные будут проверены по базам данных лиц, находящихся в розыске, а также на причастность к преступлениям, совершенным на территории Московского региона», – сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, также будет изъято для исследования оружие, которое имели при себе задержанные. «Будет установлено, имели ли они разрешение на это оружие, какими патронами оно снаряжено, а также применялось ли при совершении тех или иных преступлений», – добавил он.

Напомним, в апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.



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