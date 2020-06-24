Вместо оккупации – «инкорпорация»? Реакция в Балтии на терминологическую эквилибристику Путина

24.06.2020, 0:54, Новости дня

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в публикуемом в США журнале “The National Interest” 19 июня, а затем на русском языке на сайте Kremlin.ru

Публикация по-прежнему вызывает оживленные дискуссии как российских, так и зарубежных экспертов. Одним из самых обсуждаемых оказался фрагмент статьи, в котором российский президент назвал аннексию стран Балтии, произошедшую в результате советского-германского договора, известного как Пакт Молотова-Риббентропа, «инкорпорацией»: «Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени… Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах».

Ввод советских войск в Латвию. 17 июня 1940

Эксперты из стран Балтии в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» высказали свое отношение к статье в “The National Interest” и к последовавшему за ним интервью Владимира Путина на телеканале «Россия – 1», где, в частности, были высказаны сожаления по поводу того, что во время выхода из состава СССР национальные республики «тащили за собой» территориальные «подарки от русского народа».

Эстония: «Конечно, Владимир Путин не печется о нашей истории»

Эстонский политолог Кармо Тююр (Karmo Tuur) называет путинскую статью «грубой информационной операцией», главная идея которой заключается в том, что «крупные парни должны встретиться, притереться друг к другу и договориться о будущем миропорядке».

«Мысль очень проста – если мы не встретимся и не договоримся, нам не удастся избежать войны», – отметил эстонский эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Особо циничной показалась Кармо Тююру фраза о том, что «инкорпорация» трех балтийских государств в состав СССР «соответствовала нормам международного и государственного права того времени».

«Там написано, что международное право – это метод оформления отношения, и как мы, крупные игроки решим, так международное право и будет трактоваться», – поясняет он.

По мнению собеседника «Голоса Америки» весь абзац с упоминанием «инкорпорации» Эстонии, Латвии и Литвы понадобился Владимиру Путину «как циничный образец того, как надо действовать». А именно: «Главное – сделать, а потом мы оформим это как надо, и никто не будет осуждать победителей. То есть, говоря о странах Балтии, на самом деле имелись в виду Абхазия, Крым, Сирия и “прочие Донбассы”. Мол, если нам надо, то “Большая пятерка” (постоянных членов Совета безопасности ООН) должны между собой договориться, и таким образом наши собственные национальные интересы будут защищены, большой войны не случится, и, говоря криминальным языком “все будет шито-крыто”».

Статья российского президента появилась через несколько дней после 14 июня, когда народы стран Балтии отмечают годовщину сталинской депортации своих земляков в Сибирь. Кармо Тююр считает это простым совпадением: «Конечно, Владимир Путин не печется о нашей истории, о нашей памяти, и вообще он ничего не делает для народов наших стран. Не ради этого все это писалось и публиковалось. Конечно, не имелось в виду, что незадолго до публикации у нас была памятная дата, а расчет был на то, что статья выйдет перед парадом победы и голосованием за поправки в Конституцию. Это такой единый патриотический пакет, который Владимир Путин сейчас продвигает для того, чтобы заполучить нужный для обнуления самого себя результата», – уверен эстонский политолог.

Латвия: «Мы не услышали ничего нового»

«Прокремлевские историки уже много лет стараются объяснить нам легитимность присоединения балтийских стран к Советскому Союзу в 1940 году. И, фактически, все, что изложено в этой статье, это – сумма тех концепций, которые мы слышим и читаем на протяжении последних десяти лет», – начал свой комментарий для Русской службы «Голоса Америки» ведущий исследователь института философии и социологии Латвийского университета Каспарс Зеллис (Kaspars Zellis).

Уже после публикации статьи, где он отразил свое видение причин начала Второй мировой войны и ее последствий, российский лидер дал пространное интервью телеканалу «Россия – 1», где, фактически, предъявил территориальные претензии к некоторым странам «постсоветского пространства»: «Если республика вошла в состав СССР, – сказал Путин, – но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы, с чем пришла».

Каспарс Зеллерс считает, что Латвия и Эстония, наоборот, стали частью «родины мирового социализма», понеся территориальные потери. Например, Абренский уезд, который был присоединен РСФСР в конце Второй мировой войны. «И эту территорию Латвия не получила обратно после выхода из состава Советского Союза», – напоминает латвийский историк. И добавляет, что данная ремарка о «территориальных подарках» от России, скорее всего, была адресована украинцам и содержала намек на «возвращение Крыма в родную гавань». И в гораздо меньшей степени здесь подразумевалась скандально известная фраза Путина про «мертвого осла уши» в ответ на якобы претензии эстонцев на территорию, известную как Пыталовский район Псковской области.

Подобно своему эстонскому коллеге, Каспарс Зеллерс не думает, что публикация статьи в The National Interest сразу после годовщины депортации балтийских народов была умыслом Путина и его администрации. «Разговоры об этой статье, где будет представлена российская концепция европейской политики перед Второй мировой войной, шли еще в начале года. И, я думаю, эта статья должна была появиться еще к 9 мая. Но из-за коронавируса и отмены празднования дня победы в Российской Федерации, эта статья была перенесена ближе к 24 июня, то есть к тому дню, на который перенесен парад победы» – считает Зеллис.

И замечает, что какого-то заметного отклика в латвийском обществе статья российского президента о Второй мировой войне не вызвала. «Потому что мы не услышали ничего нового, что мы не привыкли бы слышать за последние 20 лет со стороны Российской Федерации. Если говорить о реакции официальных кругов, то была нота нашего Министерства иностранных дел, где было выражено несогласие с этой российской концепцией, прозвучавшей из уст Владимира Путина», – отмечает Каспарс Зеллис.

В упомянутом собеседником «Голоса Америки» заявлении латвийского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится: «Балтийские страны были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций. СССР нарушил свои установленные в международных договорах обязательства и осуществил акт агрессии».

Вместе с тем, по мнению ведущего исследователя Латвийского университета, статью российского президента не следует недооценивать. «Она является своеобразной реакцией на резолюции, которые были принято в прошлой году в Европейском Союзе по поводу 80-летия пакта Молотова-Риббентропа. И в очередной раз подчеркивает одинокий взгляд России на те события. Фактически, это – попытка реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа, уйти от ответственности за развязывание Второй мировой войны и дискредитировать те государства, которые не разделяют данную концепцию, представляя их реваншистскими, профашистскими и так далее», – подытоживает Каспарс Зеллис.

Литва: «Такая эквилибристика понятий предназначена для западного читателя»

Директор Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы Тереза Бируте-Бураускайте (Teresė Birutė Burauskaitė) считает, что использованное Владимиром Путиным слово «инкорпорирование» призвано отвлечь общественное внимание от факта оккупации и аннексии балтийских стран. «Если посмотреть термин “инкорпорация” в словаре, он будет означать объединение, включение, либо дружественное присоединение. И из этой статьи следует, что мы сами почему-то решили, что нам лучше стать частью соседнего государства. Это – очень интересная трактовка, особенно если учесть, что господин Путин теперь притворяется историком. Я, честно говоря, не знаю, является ли общепризнанной практикой, чтобы руководители государств теперь выступали арбитрами в историческом прошлом не только своей страны, но и всего континента», – иронизирует госпожа Бураускайте.

Собеседница Русской службы «Голоса Америки» признается, что у нее пока не было времени, чтобы целиком прочесть статью Владимира Путина о причинах, приведших к Второй мировой войне. Тем не менее, основная идея той части, что касается «инкорпорации» Литвы в СССР заключается в том, что сопротивлялась этому процессу якобы только «политическая верхушка». Средняя буржуазия, по версии российской пропаганды, отнеслась к этому равнодушно, а вот «рабочий класс и крестьянство» якобы приветствовали «долгожданное вхождение в состав Союза нерушимого республик свободных».

Вместе с тем, директор Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы отмечает, что среди тех, кто подвергся депортации в Сибирь после осуществления того, что «соответствовало нормам международного и государственного права того времени», не менее 10% представителей литовского рабочего класса и порядка 20% крестьян были погружены вместе с членами своих семей в товарные вагоны и отправлены за Урал.

Кстати, в отличие от Кармо Тююра, Тереза Бируте-Бураускайте не считает совпадением тот факт, что статья Путина вышла сразу после очередной годовщины сталинской депортации балтийских народов. «Очень трудно поверить, что это – случайность, – отмечает она. – Особенно, учитывая, что в деятельности Путина таких случайностей как-то не видно. Да, на что-то он реагирует импульсивно, но он и раньше говорил, что интересуется этим периодом нашей истории.

Конечно, он не сам эти статьи пишет – это не результат “трудов одной ночи”, как у студентов перед экзаменом. Там очень крепко сколоченные фразы. Наши политологи говорят, что это написано для внутреннего пользования в России, но такие термины, как “инкорпорация”, или фразы о том, что литовцы сохранили свои посты во власти, когда произошла эта “инкорпорация”, и что был сохранен национальный язык. И вообще, в статье использована такая эквилибристика понятий, что, мне кажется, она предназначена для западного читателя», – полагает директор Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы.

И поясняет, что аргументация статьи рассчитана на то, что гражданам западных стран может не понравиться, что их налоги идут на поддержку тех новых членов НАТО, предки которых вступили в СССР «на договорной основе, при согласии избранных властей».

«Я думаю, что это было написано в расчете именно на таких людей, которые, вежливо говоря, не очень вникают в суть дела. Ими легче манипулировать, и они поддаются пропаганде, что потом сказывается на результатах выборов», – подытоживает Тереза Бируте-Бураускайте.