 

Суд отказал в отмене домашнего ареста из-за болезни для Калви

24.06.2020, 0:54, Новости дня

Апелляционный суд в Москве отказался смягчить условия домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. На этом настаивали адвокаты. У Калви диагностировано онкологическое заболевание и домашний арест должен быть снят, утверждает защита.

Последний раз срок содержания Калви под домашним арестом продлевался в мае – до августа. Адвокаты считают, что этим решением суд нарушил принципы гуманности. По словам защитников, они предоставили в суд справки о состоянии здоровья Калви. Кроме того, обвиняемый строго соблюдал все условия домашнего ареста.

Основателя Baring Vostok обвиняют в растрате. Дело против него возбудили в феврале прошлого года после жалобы акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за прощение кредита «Первого коллекторского бюро» в два с половиной миллиарда долларов в обмен на акции люксембургского фонда IFTG. Сам Калви в суде называл обвинения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка.

  • Радио «Свобода»

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