Изучена работа мозга человека, который не может видеть цифры

24.06.2020, 0:35, Новости дня

Ученые проследили за работой мозга человека, который не способен видеть цифры от двух до девяти, но способен общаться с окружающими и читать.

На примере особенного пациента ученые попытались понять, какие умственные процессы протекают вне пределов сознания. Во время исследования ученым удалось узнать о необычной особенности человеческого сознания и восприятия окружающего мира. Эксперты изучили мозг добровольца, страдающего от редкой формы нейродегенеративной болезни.

Обнаружилось, что причиной подобных нарушений стало то, что у пациента атрофировалась значительная часть коры, мозжечка и глубинных отделов мозга. Также учеными были обнаружены доказательства того, что восприятие и сознание не связаны друг с другом неразрывно, как считалось ранее. Они являются отдельными феноменами.