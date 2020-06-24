Изучена работа мозга человека, который не может видеть цифры

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24.06.2020, 0:35, Новости дня

Ученые проследили за работой мозга человека, который не способен видеть цифры от двух до девяти, но способен общаться с окружающими и читать.

На примере особенного пациента ученые попытались понять, какие умственные процессы протекают вне пределов сознания. Во время исследования ученым удалось узнать о необычной особенности человеческого сознания и восприятия окружающего мира. Эксперты изучили мозг добровольца, страдающего от редкой формы нейродегенеративной болезни.

Обнаружилось, что причиной подобных нарушений стало то, что у пациента атрофировалась значительная часть коры, мозжечка и глубинных отделов мозга. Также учеными были обнаружены доказательства того, что восприятие и сознание не связаны друг с другом неразрывно, как считалось ранее. Они являются отдельными феноменами.



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