В Японии была обнаружена самая маленькая окаменелость динозавра
24.06.2020, 0:35, Новости дня
Группе ученых во время нового исследования удалось обнаружить самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра. Его размер составляет приблизительно 4,5 см на 2 см.
Окаменелость яйца была обнаружена специалистами в пласте раннего мела в Тамбе, префектура Хиого. Согласно оценке ученых, ее вес составляет около 10 граммов. Во время исследования ученые проанализировали ископаемое вещество и обнаружили, что оно принадлежало маленькому тероподу, который не являлся птицей.
Эксперты предполагают, что маленькие динозавры могли гнездиться в этом районе, который известен как один из самых богатых в мире мест обитания окаменелых яиц мелового периода.
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