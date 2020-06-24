В Японии была обнаружена самая маленькая окаменелость динозавра

24.06.2020, 0:35, Новости дня

Группе ученых во время нового исследования удалось обнаружить самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра. Его размер составляет приблизительно 4,5 см на 2 см.

Окаменелость яйца была обнаружена специалистами в пласте раннего мела в Тамбе, префектура Хиого. Согласно оценке ученых, ее вес составляет около 10 граммов. Во время исследования ученые проанализировали ископаемое вещество и обнаружили, что оно принадлежало маленькому тероподу, который не являлся птицей.

Эксперты предполагают, что маленькие динозавры могли гнездиться в этом районе, который известен как один из самых богатых в мире мест обитания окаменелых яиц мелового периода.