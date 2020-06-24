Крашенинников: Поправки к Конституции потребуют принятия более 70 законов

24.06.2020, 0:08, Новости дня

Поправки к Конституции РФ после вступления в силу повлекут принятие более 70 законов, отдельный блок будет посвящен здравоохранению, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников.

Депутат отметил, что в поправки заложено большое число норм прямого действия и они будут учитываться при подготовке бюджета, передает ТАСС.

«Наверно, в первый раз скажу, потому что в моей пояснительной записке было указано порядка 30 [законов], то уже даже наверно больше 70 будет. По здравоохранению – это отдельный блок. Я надеюсь, что мы будет продолжать гордиться врачами, но и будем гордиться системой здравоохранения. Вот у нас точка отсчета очень хорошая», – сказал Крашенинников в эфире программы «Право на справедливость» на «Первом канале».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».