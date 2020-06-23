АПЛ. “Тоттенхэм” переиграл “Вест Хэм” в лондонском дерби

23.06.2020, 23:55, Новости дня

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на поле домашней арены обыграл "Вест Хэм" – 2:0. "Шпоры" прервали безвыигрышную серию в АПЛ из четырех игр – две ничьи, два поражения.

Счет на 64-й минуте открыл полузащитник гостевой команды Томаш Соучек, забивший мяч в свои ворота. На 82-й минуте удвоил преимущество хозяев поля Харри Кейн, которому ассистировал Сон Хын Мин.

"Тоттенхэм" с 45 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Вест Хэм", потерпевший третье поражение кряду, расположился на 17-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре АПЛ подопечные Жозе Моуринью в четверг, 2 июля, на выезде сыграют с "Шеффилдом", а "молотобойцы" днем ранее примут столичный "Челси".