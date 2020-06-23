Разумков заявил, что не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

23.06.2020, 23:54, Новости дня

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов. Об этом он заявил в эфире телеканала “112 Украина”.

“Местные выборы предусмотрены Конституцией. И изменить сейчас сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу. Будем надеяться, что мы не будем идти по негативному сценарию, у нас будет все хорошо и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года”, – заявил Разумков.

Он отметил, что и правительство, и Верховная Рада должны готовиться к проведению местных выборов осенью 2020 года.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к проведению местных выборов в октябре, пока оснований для их отмены нет. Однако в случае новой волны коронавируса осенью и введения карантинных ограничений местные выборы в Украине будут отложены.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

По данным Центральной избирательной комиссии, на проведение выборов необходимо 2,252 млрд грн, тогда как в бюджете на избирательный процесс запланировано 1 млрд грн. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование в размере 1,252 млрд грн.