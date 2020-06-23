В Киеве нашли всех погибших при обрушении дома, жителей Черновицкой области предупредили об эвакуации. Главное за день

23.06.2020, 23:54, Новости дня

Жертвы взрыва в киевской многоэтажке

Ночью из-под завалов обрушившегося в результате взрыва многоэтажного жилого дома по улице Соломии Крушельницкой в Киеве извлекли последнюю, пятую, жертву. В результате происшествия пять человек получили травмы.

Спасатели изучают, какие секции дома не пригодны для проживания.

Готовность к эвакуации

Жителям Черновцов и близлежащих районов области следует быть готовыми к эвакуации из-за возможного подтопления, вызванного прогнозируемым повышением уровня воды в реке Прут. Об этом заявил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погодных условий объявили второй – оранжевый – уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров. Спасатели до сих пор устраняют последствия непогоды и эвакуируют население.

Суд по иску к Зеленскому

В Печерском райсуде Киева состоялось заседание по иску мэра Черкасс к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести и достоинства. Дело касается слов главы государства, что он не сядет за один стол “с такими бандитами”. Зеленский в суд не пришел, иск продолжат рассматривать 18 августа.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 833 случая коронавируса. Всего от COVID-19 в стране скончалось 1035 человек, вылечилось 16 956.

Лидером по числу выявленных за сутки случаев инфекции стала Львовская область.

Выплаты семьям умерших медиков с COVID-19

В Фонде социального страхования Украины заявили, что семьям, чьи родственники-медики умерли от коронавирусной инфекции, выплатят по 1,576 млн грн. В фонде уточнили, что средства будут пропорционально распределены между членами семьи, родителями и иждивенцами.

Экс-президента Кыргызстана отправили в тюрьму

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Первомайский райсуд Бишкека признан виновным в организации коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Фигурант дела об убийстве семи человек признан вменяемым

Следователи полиции получили результаты первых экспертиз в уголовном производстве об убийстве семи человек 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области. Согласно этим документам, подозреваемый в убийстве Анатолий Захаренко признан вменяемым.