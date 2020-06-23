В ГСЧС предупредили о затоплении сел, рынков, сельхозугодий и дороги на Буковине

23.06.2020, 23:54, Новости дня

24 июня в Черновицкой области ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены восемь сел, значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, также ожидается затопление автодороги и двух рынков в Черновцах. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

“24 июня на реке Прут – пост “Черновцы” – ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680–730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320–2690 м³/с”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что в результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопление сел: Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковци Новоселицкого района;

срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы села Костичаны Новоселицкого района;

затопление блоков сигнализации воинской части, село Мамалыга, Новоселицкого района;

затопление автомобильной дороги и рынка “Добробут”, начальное затопление “Калиновского” рынка Черновцов.

До уваги громадян ❗❗❗24 червня на р. Прут – пост Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води високого… Posted by ДСНС України on Teisipäev, 23. juuni 2020

23 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Прикарпатье и на Буковине из-за непогоды объявили красный (третий) уровень опасности.

Жителям Черновцов и близлежащих районов следует быть готовыми к эвакуации из-за возможного подтопления. Об этом заявил 23 июня глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук.

В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погодных условий объявили второй – оранжевый – уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров. Спасатели до сих пор устраняют последствия непогоды и эвакуируют население.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека, сотни домов подтоплены, на двух дорогах государственного значения полностью заблокирован проезд. Ущерб от наводнения в Ивано-Франковской области оценили в 400 млн грн.