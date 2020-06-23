Путин объявил о повторных выплатах в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет
23.06.2020, 23:45, Разное
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет в июле вновь получат выплату в размере 10 тысяч рублей, объявил в ходе видеообращения президент Владимир Путин. Тем, кто уже получил деньги в июне, она придет автоматически.
«Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили», — объяснил президент.
Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе, добавил он.
Программу льготной ипотеки на жилье в новостройках со ставкой в 6,5%, которую Путин анонсировал в апреле, расширят: сумма кредита по стране увеличится с 3 до 6 миллионов, а в Москве и Петербурге с 8 до 12 миллионов. Ключевую ставку ЦБ, которая влияет на условия по кредитам и депозитам в банках, в начале недели снизили до исторического минимума, 4,5%, напомнил Путин.
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Источник: Новая газета
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