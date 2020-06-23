Социальные факторы увеличивают риск болезни Альцгеймера

23.06.2020, 23:42, Разное



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Жизнь в социально неблагополучных районах связана с увеличением риска развития различных заболеваний. Исследование, которое опубликовал журнал JAMA Network Open, добавило в список этих патологий болезнь Альцгеймера.

Ученые из Висконсинского университета использовали атлас с информацией о том, насколько благополучен тот или иной район в США. Они сопоставили его данные с информацией о том, как часто в различных местностях у людей выявляют специфические для болезни Альцгеймера изменения в головном мозге во время вскрытия.

Степень «проблемности» района в атласе, который использовали ученые, определялась при помощи индекса депривации. Этот показатель оценивает уровень образования, медицинской помощи, доходов, безработицы и качества жилья в разных районах.

Новое исследование поддерживает выдвигавшуюся ранее концепцию, что социальные факторы могут влиять на появление нейродегенеративных болезней.

Ученые обнаружили, что уровень благополучия района выразительно связан с вероятностью обнаружения болезни Альцгеймера жителей. У людей, которые жили в наименее благополучных районах, риск развития болезни Альцгеймера мог быть в два раза выше, чем у людей с наиболее привилегированными местами проживания.

Информацию об изменениях в головном мозге жителей разных районов ученые получили в Исследовательском центре болезни Альцгеймера. Авторы указывают, что эта организация представлена не во всех регионах страны, поэтому нельзя говорить о 100-процентной точности данных. Оно расчитывают, что дальнейшие исследования дадут более точные цифры.