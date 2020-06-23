Fox News о сносе статуй в США – с народом, позволившим свергнуть своих героев, можно делать что угодно

23.06.2020, 23:30, Новости дня

Во многих городах США толпы вандалов разрушают памятники историческим деятелям, констатирует Fox News. В немилости оказались Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, а теперь ещё и Теодор Рузвельт — самый популярный президент за всю историю страны. По мнению телеведущего Такера Карлсона, левые стирают память о героях прошлого, чтобы унизить народ и полностью подчинить его своей воле.

Как вы знаете, это происходит по всей стране, и не без причины. Самый недавний пример, о котором вы, без сомнения, слышали: на выходных власти Нью-Йорка объявили, что планируют убрать статую Тедди Рузвельта, которая находится у здания городского Музея естественной истории. Бронзовый памятник стоял там, в ротонде Теодора Рузвельта, перед Центральным парком, ещё со времён, предшествовавших Второй мировой войне. Скоро его не будет.

Люди, воздвигшие эту статую 80 лет назад, сейчас бы, определённо, недоумевали. Они вовсе не считали Тедди Рузвельта противоречивой фигурой. На самом деле, Рузвельт был самым популярным президентом в истории США. Он также самый американский президент: никакая другая страна не могла бы произвести на свет Тедди Рузвельта.

Добродетели Рузвельта отражали ценности Америки. Он отличался личной храбростью, глубокой начитанностью, высокой самодисциплиной и потрясающей энергией. Ещё будучи студентом колледжа, Рузвельт написал историю войны 1812 года в двух томах — она издаётся до сих пор, вы можете купить её на Amazon. Он был самым молодым президентом в нашей истории, он спас нашу экономику от корпоративных монополий. И сделав это, он создал в Америке условия для появления среднего класса. Он создал национальные парки, Панамский канал, Управление по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И на этом он не остановился. Список достижений Тедди Рузвельта заполняет целые полки биографических трудов. И это вдобавок к более чем 40 книгам, написанным им самим на самые разные темы: от Оливера Кромвеля да скотоводства и социальной справедливости.

Что же касается личности Теодора Рузвельта, он славился своей порядочностью. В 1901 году он пригласил своего друга Букера Вашингтона на ужин — никогда прежде афроамериканцы не трапезничали в Белом доме. Демократов эта идея привела в ярость. Тедди Рузвельт ел за одним столом с чернокожим — и за это преступление до конца жизни подвергался нападкам, он сам и его жена. Но Рузвельт никогда не покорялся. Он посылал агрессивную толпу куда подальше и продолжал радостно жить.

Тедди Рузвельт был героем для миллионов американцев. И до сих пор остаётся. Именно поэтому они и сносят его статую! Они знают, что, если смогут заставить вас смотреть, как они свергают ваших героев, это будет означать их победу. Теперь для них не будет ничего невозможного. Они смогут решать, как вам воспитывать ваших детей, как вам голосовать, во что вам позволительно верить. Унизив вас, они смогут вас контролировать. Вот почему агрессивные толпы по всей стране сносят американские монументы.

В городах Ричмонд и Сент-Пол, штат Миннесота, они снесли статуи Христофора Колумба. То же самое они проделали в Бостоне. Теперь бостонский мэр говорит, что пора убрать статую Авраама Линкольна — человека, освободившего рабов. Ведь это же расизм! В Далласе из аэропорта убрали статую техасского рейнджера, простоявшую там более 50 лет. В Дирборне, штат Мичиган, снесли статую бывшего мэра. То же самое сделали и в Филадельфии. В Нашвилле снесли статую бывшего сенатора США, и в Олбани тоже. В Орегоне снесли Томаса Джефферсона и Джорджа Вашингтона. В Сан-Франциско агрессивная толпа уничтожила статуи Улисса Гранта, Хуниперо Серры и Фрэнсиса Скотта Ки. На пьедестале монумента Ки они написали краской из баллончика: «Убивай колонизаторов!» и «Убивай белых!» — на случай, если вы ещё не поняли, что они имели в виду.

У всех этих только что «отменённых» американцев есть одна общая черта: ни один из них не сражался за Конфедерацию. Снос их статуй не имел никакого отношения к Гражданской войне. По крайней мере, к первой Гражданской войне, которая была 150 лет назад. Демократы это очень хорошо понимают — и всё это поддерживают. Везде, где толпа уничтожала памятники, стоявшие в общественных местах, это делалось при поддержке руководства Демократической партии. В то же время — и вам следует это знать! — это поддерживали и многие республиканцы.

На прошлой неделе агрессивная толпа в центре Вашингтона решила снести статую человека по имени Альберт Пайк. Пайк прославился как журналист и поэт, а впоследствии как видный масон. Менее года, с конца ноября 1861-го до середины июля 1862 года, Пайк служил в армии Конфедерации. Затем Пайка арестовали как изменника Конфедерации, ему грозила смертная казнь. Но и это не спасло его от толпы: она подожгла поверженное наземь изображение Пайка.

Как минимум один известный консерватор написал твит, в котором одобрил это. Республиканцы в конгрессе вообще ничего не сказали. А могли бы. Статуя Пайка, теперь уже разрушенная, принадлежит Службе национальных парков, это федеральная собственность. Снос её был преступлением федерального уровня. Но никто в Вашингтоне даже не подумал применить в данном случае закон.

Дата выхода в эфир 21 июня 2020 года.