 

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

23.06.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Согласно статистике, во вторник число умерших за последние сутки стало наименьшим с 11 апреля, когда скончались 14 человек. Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3657 человек.

В оперативном штабе напомнили, что в случае появления симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и не заниматься самолечением.

Днем ранее в Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом.

В прошлый понедельник в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Генпрокуратура разоблачила фейк о платном лечении коронавируса

15.06 / Голосование по поправкам в Конституцию начинается для россиян за границей

22.04 / В Австрии продолжат смягчать карантин. С 15 мая могут открыть бары, рестораны, церкви и школы

27.04 / В «Единой России» объяснили значение поправки в Конституцию о МРОТ

02.05 / В офисе генсека ООН призвали собрать Украине деньги на борьбу с коронавирусом

27.04 / Врачи в Москве оценили эффект лечения пациентов с COVID-19 плазмой

07.05 / Актер, сыгравший Рона Уизли в “Гарри Поттере”, впервые стал отцом

05.05 / Зеленский: Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина

26.05 / Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан в июле

29.05 / Трамп подписал указ о работе соцсетей. Twitter после этого скрыл пост президента о беспорядках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска