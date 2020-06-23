В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

23.06.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Согласно статистике, во вторник число умерших за последние сутки стало наименьшим с 11 апреля, когда скончались 14 человек. Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3657 человек.

В оперативном штабе напомнили, что в случае появления симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и не заниматься самолечением.

Днем ранее в Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом.

В прошлый понедельник в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

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