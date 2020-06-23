Мнение: О чём нескромно умолчал Владимир Путин

23.06.2020, 23:18, Разное



Фото © РИА Новости.

В очередном своём телевизионном обращении к нации нынешний российский президент Владимир #Путин продолжил свою фирменную традицию «сборной солянки», по рецептам которой сконструированы и всем известные поправки в Конституцию. В итоге, под соусом пафоса мы победили #коронавирус опять были представлены совершенно разрозненные обещания, несистемные чуть более чем полностью.

Теперь в единый пакет оказались упакованы повышение налогов, выплаты врачам, льготы для IT, матпомощь детям и безработным, а также борьба с редкими заболеваниями. Всё в кучу, в общем.

Но главное – не это.

Главным явился демонтаж ещё одного завоевания «тучных» лет России – плоской шкалы НДФЛ. С 1 января 2020 года, ровно через 20 лет, она становится двухступенчатой. Доходы до 5 млн руб. в год будут по-прежнему облагаться по ставке 13%, выше — 15%. Анонсируя и поясняя эти внезапные изменения, глава государства скромно умолчал о данном два года назад обещании оставить налогообложение доходов граждан стабильным на протяжении всего срока президентских полномочий. И о том, что уходить от плоской шкалы – нецелесообразно.

Но кто теперь вспоминает прежние обещания?

Есть и ещё одна фигура умолчания в словах Владимира Путина. По его подсчётам, дополнительное обложение 2% самых высоких зарплат принесёт бюджету 60 млрд руб. дополнительных доходов. Это означает налоговую базу в размере 3 трлн ежегодно. Меж тем НДФЛ в 2019 году было собрано 3,955 трлн руб., что выводит на совокупный объём ФОТ и прочих трудовых доходов в 30 трлн руб. Учитывая, что по статистике, зарплаты более 250 тыс. руб. в месяц (до налогов) есть только у 0,8% занятых, можно резонно предположить, что 400+ тыс. руб. получают 0,1-0,2% всех занятых. Или, как видим, более 10% доходов приходится на долю 0,1% самых успешных.

Красноречивый показатель неравенства?