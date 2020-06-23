Ученые назвали замедляющие старение лёгких продукты

23.06.2020, 23:17, Разное

Зарубежные эксперты провели исследование, в ходе которого изучили влияние рациона питания на функционирование лёгких человека. По итогам научной работы исследователи назвали ряд продуктов, замедляющих старение нижних дыхательных путей.

В исследовании приняли участие 680 взрослых жителей европейских стран, среди которых – Германия, Великобритания и Норвегия. В начале эксперимента и спустя десять лет у всех исследуемых было проверено функционирование лёгочной системы. В процессе же научной работы все его участники вели специальный дневник питания, в котором фиксировали особенности пищевого рациона. В итоге выяснилось, что состояние лёгких у людей, употреблявших ежедневно минимум по два томата и по три порции свежих фруктов, существенно улучшалось и демонстрировало замедление старения этого органа. Особую пользу для организма приносили яблоки и бананы.

Примечательно, что наиболее наглядный эффект был отмечен у участников эксперимента, ранее имевших пристрастие к курению. Также специалисты упомянули, что рацион из овощей и фруктов оказывал не менее благоприятное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет издание Techniker Krankenkasse.