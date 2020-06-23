За 2 месяца число инфицированных COVID-19 в Украине выросло на 386%

23.06.2020, 23:15, Новости дня

Количество активных больных короновирусной инфекцией по сравнению с 20 апреля 2020 выросло в Украине на 386 процентов. Об этом 23 июня сообщил Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья.

«Количество активных больных составляет 20 083. Показатель заболеваемости – 48 на сто тысяч населения. Прирост активных подтвержденных больных за сутки по сравнению с предыдущими составил + 4,1%», – отмечается на вебсайте Центра общественного здоровья.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки во Львовскую область объяснил решение Кабинета министров продолжить адаптивный карантин до 31 июля.

Такой шаг, по мнению председателя правительства, вызван тем, что неделю подряд в Украине растет количество заболевших.

Денис Шмыгаль отметил, что «полный карантин разрушает экономику и может привести к более фатальным последствиям, чем просто эпидемия коронавируса», сообщил 23 июня Правительственный веб-портал органов исполнительной власти Украины.

«Облегчение карантинных мероприятий и общая усталость общества от жесткого карантина привели к обратному эффекту. Люди перестали бояться коронавируса: кто начал распространять мифы и фейки о том, что коронавируса не существует, но умершие люди от коронавируса – это реальность, тысячи больных людей в Украине – это реальность. Рост каждый день количества заболевших – это реальность […]», – отметил Шмыгаль.

В соответствии с решением Кабинета министров УКраины с 12 марта 2020 года, в республике действуют карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Процесс ослабления карантина начался в стране с 22 мая: с 25 мая в Украине возобновилась работа метрополитенов и детских дошкольных учреждений.

О ценности слов в период пандемии

По мнению политолога Олеси Яхно-Белковской, сегодня сложно оперировать информацией о том, насколько выросло количество заболевших коронавирусом, поскольку неизвестно количество тестов в первые месяцы карантина.

«Показатели могут расти и потому, что люди одномоментно перешли от абсолютно жестких карантинных мер, которые были оправданы в определенный период, к ситуации, когда как бы никакого вируса не существует», – сказала Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она отметила, что в первые недели карантина Украина переживала проблемы с костюмами, масками, а заявления о ситуации в стране демонстрировали неготовность к профилактике коронавируса.

«Ошибка власти – очень странные заявления, когда власть не чувствует ценности слов. Были слова о том, что запрет на посещения парков в период карантина, оказывается, был психологической мерой. Понятно, что сейчас требования соблюдать карантин и предосторожность могут приниматься несерьезно, а понарошку», – отмечает Яхно-Белковская.

Пропрезидентское большинство в парламенте, по ее словам, не спешит брать ответственность за состояние экономики, ее падение или выход из кризиса.

«Эксперты прогнозируют падение ВВП не менее 4,8 процентов и до восьми – десяти процентов. Сегодня нужно успеть сделать правильные выводы – технологично и профессиональнее подойти к проблеме в медицинской плоскости и в экономике. Но мы видим, что нет программы правительства по выходу из кризиса, нет желания правящей партии нести ответственность за деятельность правительства, но всегда есть возможность свалить ответственность за провалы на деятельность Кабинет министров и отправить его в отставку», – подчеркивает Олеся Яхно-Белковская.

Мировые тренды и ситуация в Украине

Политолог Александр Палий считает, что после объявления в марте карантинных мер, а также режима Чрезвычайной ситуации, в стране оставалась угроза распространения коронавируса.

«Сначала было «представление» в Новых Санжарах, где не было реальной угрозы с приезжими, но когда в страну вернулись несколько сотен тысяч граждан, они заехали безо всякого карантина. Сегодня от власти мы слышим очень противоречивые сигналы – президент хочет говорить о хорошем, как снимают карантин, а министерство охраны здоровья – наоборот. Поэтому многие начали принимать ситуацию не как угрозу», – сказал Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Правильным решением Палий считает блокирование перевозок общественным транспортом.

«По различным данным, в транспорте заражаются около тридцати процентов людей. В свое время запрет на перевозки общественным транспортом снизило динамику заболевания в Украине», – подчеркивает эксперт.

По его мнению, можно учитывать всемирную тенденцию, состоящую в том, что коронавирус стал «менее поражающим», однако, по словам эксперта, это не влияет на ситуацию в Украине, где власть могла бы показать себя более ответственной и последовательной в борьбе с пандемией.