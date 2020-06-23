Республиканцы и демократы не могут договориться о реформе полиции

23.06.2020, 23:15, Новости дня

Демократы и республиканцы в Конгрессе не могут прийти к консенсусу по вопросу о реформе полиции, необходимость которой подчеркнули массовые протесты, прокатившиеся по стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота.

Демократы призывают лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла не проводить намеченное на среду процедурное голосование по подготовленному республиканцами законопроекту, который критики считают недостаточно масштабным.

Демократы предлагают, вместо этого, рассмотреть законопроект, который они планируют представить в Палате представителей в четверг, настаивая, что инициатива республиканцев все равно не получит достаточной поддержки.

«Законопроект республиканцев призван решить проблему лишь на словах и не содержит никаких существенных изменений, которые могли бы действительно спасти жизни», – заявила сенатор Камала Харрис, участвовавшая в подготовке инициативы демократов.

Однако Макконнелл предупреждает, что, если демократы откажутся обсуждать инициативу республиканцев, возникнет патовая ситуация.

«Завтра мы узнаем, разделяют ли коллеги-демократы наши устремления или же они предпочитают уклониться от решения проблемы и бросить страну на произвол судьбы», – сказал Макконнелл до выступления Харрис и других демократов.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на стимулирование изменений в работе полиции. Законодательная инициатива необходима для проведения более комплексной реформы.

Однако Сенат и Палата представителей разработали два конкурирующих законопроекта, ни один из которых не пользуется достаточной поддержкой, чтобы быть принятым в обеих палатах.

Демократы недовольны тем, что предложение республиканцев сосредоточено на поощрении реформ, а республиканцы считают, что предлагаемые демократами изменения негативно повлияют на работу правоохранительных органов.