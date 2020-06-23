 

Центральные и южные районы Сирии подверглись ракетным ударам

23.06.2020, 23:08, Новости дня

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на военные позиции в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор, сообщил SANA источник в командовании ВС республики.

По сведениям SANA, ракетным ударам подверглись юг и восток Сирии, в частности, район Телль-эс-Сухун в окрестностях города Эс-Сувейда и Кабаджиб в Дейр-эз-Зоре, передает ТАСС.

«Во время ударов вражеских самолетов по одной из позиций погибли двое солдат и еще четверо получили ранения», – сообщил источник в командовании ВС республики.

По утверждению телеканала Al Hadath, ракетные удары по военным объектам в Сирии нанесли ВВС Израиля.

Накануне сообщалось, что в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии сработали системы ПВО. Позже стало известно, что системы ПВО российской авиабазы сбили два беспилотника террористов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Саакашвили об отзыве посла Грузии: Можно нескромный вопрос? На чем он будет добираться домой?

25.05 / Ученые оценили возможность распространения коронавируса через кондиционеры

09.05 / Германия благодарна за освобождение ее и Европы от национал-социализма

02.06 / Трамп мобилизует армию – чтобы прекратить “беспорядки, которые распространились по всей нашей стране”

01.05 / Ученые объяснили, почему пандемия может продлиться два года

31.05 / Бутусов о похищении украинского военного на Чонгаре: Часовой на передовом посту был без оружия

14.04 / 74 российских школьника в США оказались в тяжелой ситуации

29.04 / France 24 – в условиях изоляции российские актёры тянутся к зрителю через интернет

20.06 / Степанов назвал поведение украинцев во время карантина “анархией”

13.04 / Кашпировский начал «лечить» людей через YouTube

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска