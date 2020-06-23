Ученым удалось передать в мозг несуществующий запах
23.06.2020, 22:55, Новости дня
Во время эксперимента, который касался активации нервных клеток в определенном порядке, специалисты заставили грызунов почувствовать запах сыра, которого не существует.
Специалистам удалось передать в мозг мыши искусственный запах. Это помогло ученым выяснить, как мозг обрабатывает информацию, полученную от рецепторов. Для создания искусственного запаха в мозге грызунов специалисты применили технологию стимулирования нервных клеток при помощи света. По словам ученых, они стимулировали нервные клетки в обонятельных луковицах животных, которые потом активировали в определенном порядке.
Этот процесс помог ученым добиться особого механизма, во время которого настоящий запах сыра стимулирует нервные клетки. Когда грызуны начали облизываться, стало понятно, что животные ощутили настоящий запах сыра.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет