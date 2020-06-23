Ученым удалось передать в мозг несуществующий запах

23.06.2020, 22:55, Новости дня

Во время эксперимента, который касался активации нервных клеток в определенном порядке, специалисты заставили грызунов почувствовать запах сыра, которого не существует.

Специалистам удалось передать в мозг мыши искусственный запах. Это помогло ученым выяснить, как мозг обрабатывает информацию, полученную от рецепторов. Для создания искусственного запаха в мозге грызунов специалисты применили технологию стимулирования нервных клеток при помощи света. По словам ученых, они стимулировали нервные клетки в обонятельных луковицах животных, которые потом активировали в определенном порядке.

Этот процесс помог ученым добиться особого механизма, во время которого настоящий запах сыра стимулирует нервные клетки. Когда грызуны начали облизываться, стало понятно, что животные ощутили настоящий запах сыра.