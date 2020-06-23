Мнение: Эвакуация из Ташкента

23.06.2020, 22:54, Разное

Рассказ sanchez_77 о том, как проходила эвакуация граждан РФ из Узбекистана в Россию и о обсервации в Екатеринбурге.

Эвакуация из Узбекистана, как это было

Волею судеб так получилось, что на протяжении предыдущих 3 лет я трудился на постройке Ташкентского металлургического завода – одного из первых совместных российско-узбекских промышленных проектов после смерти предыдущего президента Каримова.

Ну и в связи со всеми этими коронавирусными событиями значительная часть коллектива нашей фирмы зависла на долгое время на территории Узбекистана. Все сроки перевахтовок и плановой ротации людей полетели в тар-тарары. Ситуация усугубилась тем, что при эвакуации предыдущими бортами, замена не прибывала, по этому пришлось трудиться нам. Лично я не видел семью с 18 января т.е. полгода.

Где то в середине июня правительство Узбекистана объявило об открытии чартерного авиасообщения национальной авиакомпанией "Узбекские авиалинии" для вывоза своих граждан с территории РФ. А предыдущий чартерный рейс в Санкт-Петербург был 30 мая. Так что наше посольство как я понял подсуетилось и договорилось, что в ту сторону самолеты полетят не пустые, а повезут граждан РФ. Наше руководство тоже решило все таки отправить часть персонала в РФ. 20 июня улетел рейс в Казань, а вчера 21 июня летел в мой родной Екатеринбург.

Вылет был назначен на 13 часов. Для того, что бы попасть на этот самолет, заблаговременно нужно было пройти процедуру регистрации на сайте госуслуг и получить уведомление о включении в списки эвакуируемых. С этим особых сложностей не было. Покупка билета только перед вылетом в аэропорту, либо наличные, либо карта. Хоть в телеграмм-группе посольства была озвучена стоимость билета 352 доллара, по факту он получился примерно на 10 долларов дороже и составила 363 доллара или 25200 рублей. Обычная стоимость билета Ташкент-Екатеринбург и обратно 13-15 тыс рублей, не говоря о том, что можно купить онлайн. Так же на посольском канале попросили приехать за 6 часов. Ну мы с коллегами приехали где то к 7 утра в аэропорт. С этого времени трэш и угар пошел по нарастающей, с перерывом на полет. На всех этапах подготовки и завершения рейса было написано и продиктовано бесчисленное количество анкет, подписано постановлений и согласий. Представители нашей власти страхуются по самое не балуй.

Короче в аэропорту находишь себя в списках на эвакуацию, берешь бланк, заполняешь анкету, указываешь адрес регистрации и фактического места самоизоляции. Обязательно нужно подтвердить свой адрес регистрации предъявлением внутрироссийского паспорта или хотя б его фотографии обязательно со страницей прописки. Забегая вперед скажу, что это нам, жителям Екатеринбурга и Свердловской области не пригодилось, нас всех без разбора загнали в обсерватор. В очередь в кассу ты можешь встать только после проверки твоей анкеты сотрудниками посольства. В принципе стояние в очереди за билетом и стало самой длительной операцией в аэропорту Ташкента. После покупки билета идешь на регистрацию, сдаешь багаж. После этого опять диктуешь свои данные сотрудникам посольства. После этого погранконтроль и стерильная зона. Если в зале ожидания работало два киоска где можно было купить воду, то в стерильной зоне не работает ни чего. Учитывая, что все значительные объемы воды отсекаются на досмотре, то ситуация конечно не очень. Воду можно добыть разве что из под крана в туалете.

Самолет дали Боинг-787 "дримлайнер", рассадка через одного, таким образом самолет был заполнен на 23, по факту на половину. Тут-то я и понял из чего сложилась цена билета. Мы платили за себя и за "того парня", которого не сидело рядом.

В полете наконец то попоили-покормили. Да, кормежка на "Узбечках" стала поскромнее, чем раньше, но все равно достойно. Пропало масло, курага, орехи. Опять же, забегая вперед скажу, что этот обед в 14-30 был последний до кормежки в санатории в 23-30.

Ладно. Долетели-сели. Тут-то развернулся завершающий этап марлезонского балета наших злоключений. Замерили температуру модным прибором.

И уже в самолете раздали постановление о принудительной обсервации. И без его подписи из самолета не выпускали. Хотя постановление без печати и подписи главврача. По выходу из аэропорта нас уже ждали автобусы и коридор из человеков в одинаковых ботинках. Прямо за автобусами стояла наша машина из которой вышла моя жена и пошла ко мне, в машине остался спящий сын. На все наши увещевания о самоизоляции на дому все ответственные лица разводили руками. Так мы и простояли друг напротив друга под присмотром бравых ОМОНовцев. Я не могу передать своих чувств, меня переполнявших и до сих пор переполняющих. Моя Родина с первых моих шагов на родной земле сразу дала мне почувствовать мое бессилие и бесправие перед всей своей государственной машиной. Этой сцены я конечно же своему государству ни когда не прощу.

Жена уехала. Ребенок, проснувшись, конечно же был в шоке от произошедшего.

Нас загнали в автобус, это было около 16 часов. И это стояние продолжалось до 19 часов. Т.е. мы простояли в аэропорту 3 часа. Три сраных часа! Что можно было делать все это время? Какие вопросы согласовывать? За все это время людям только давали выйти покурить и в туалет, и то только после того, когда один из пассажиров открыл в аварийном режиме входную дверь. О том, что хотя б попоить людей не было и речи. Ладно поехали в санаторий "обуховский". По заезду на территорию ну конечно же как без ребят в одинаковых ботинках.

А потом опять мы сидели в автобусах, а встречающая сторона в костюмах привидений с очками начала совещаться. Время было 21 час

Забежал волонтерчик молодой и объявил, что ждут еще представителя Роспотребнадзора и будут выпускать по 2 человека. Но тут у народа сорвало крышку и мы все вывалились из автобуса на улицу. Людей прорвало, меня тоже, на видео в принципе все понятно.

На изъятый багаж так никаких документов не оформили. Пустой автобус с багажом тупо свалил в неизвестном направлении. Процесс заселения в "нумера" занял еще часа полтора. Все это время официальные представители принимающей стороны тупо нам врали, что все хорошо, номера отличные, нас там ждут трусы-носки, обуховской минералкой всех запоят. Короче банальное забалтывание, лишь бы мы заехали в свои клетки помещения.

Перемещаясь по пластиковому коридору(где интересно местные пожарные???) с драным линолеумом и с еще советскими крашеными порогами я уже в принципе понял, что за нумера нас ждут.

Ну и собсно нумера. Советские, ламповые, твои…

Шторы? Да зачем они?

Ужин принесли в 23-30. Гречку с минтаем. Без ложек и чая. Ладно у меня в рюкзаке был запас кофе в пакетиках и пара ложек. Поужинали и рубанулись спать. Настолько задрочились уже.

Утром принесли завтрак.

Диетпитание. Чего уж там. На обед принесли суп из курицы и диетических макарон и на второе диетические макароны же с курицей. На день на человека выдается по три пакетика чая.

В номере попалась еще одна интересная бумажка:

Тронули слова: "…свободно и без принуждения принял решение…" Только мне показалось, что его приняли за меня, вот пускай и пишут такую бумажку, эту я подписывать точно не буду.

Короче как-то так. Досиживаем в обсерваторе первые сутки. Мож созрею, еще что-нидь черкану.

Ну в принципе Родина при встрече сразу же напомнила о себе, какая она. По этому вопрос со всеми вот этими нашими губернаторами, президентами, премьерами, их приспешниками, единой Россией, поправками этими, для меня закрыт окончательно. Я не либерал, но нашей власти со вчерашнего дня я даже не сочувствующий.

З.Ы. пермякам повезло больше, их развезли по домам на самоизоляцию.

Прошу администрацию простить меня за количество фото.

https://ru-polit.livejournal.com/20711800.html – цинк

Еще из присланного читателями на тему коронавируса.

1. О том, как обстоят дела с коронавирусом во Вьетнаме – https://vk.com/wall-156278021_13115 (там уже 66 дней нет новых заболевших, общее число больных за все время составило лишь 349 человек)

2. Откуда идут фейки о коронавирусе и сетях 5G – https://pikabu.ru/story/kto_stoit_za_feykami_o_koronaviruse_i_5g_7535739 (в этом деле засветилась Пеунова, если кто еще помнит такую)

3. Есть ли иммунитет у тех, кто бессимптомно перенес коронавирус – https://prof-afv.livejournal.com/25435.html (пока что ученые не смогли в полной мере доказать его наличие)

4. Как влияет генетика на шансы заразиться коронавирусом – https://prof-afv.livejournal.com/24452.html (о генетических факторах и предрасположенностях, которые могут повлиять на шансы заболеть)

5. C 18 июня идет испытание российской вакцины на людях-добровольцах – https://vz.ru/news/2020/6/23/1046531.html (пока о результатах тестирования говорить рано)