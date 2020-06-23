Пушков отреагировал на заявление Киева о «долге» за базирование ЧФ в Крыму

23.06.2020, 22:48, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о якобы имеющейся у Москвы обязанности платить Киеву «около 100 млн долларов в год» за базирование в Крыму Черноморского флота.

«В Киеве теперь мечтают получить с РФ «сотни млн долларов», которые она якобы задолжала Украине с 2014 за базирование Черноморского флота (?!). Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы по-прежнему должна платить Киеву за базирование в Крыму Черноморского флота.

В РФ указали на невозможность арендовать место для ЧФ в Крыму у самой себя. При этом в Совфеде выдвинули встречные требования к Киеву за разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине, оценив убытки более чем в 2 трлн рублей.