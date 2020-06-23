Мнение: В Сети появилось скандальное видео

23.06.2020, 22:42, Разное

Несколько дней назад к корреспонденту «Дождя» Антону Баеву за объяснениями пожаловала полиция. Дело в том, что молодой человек выпустил эксклюзивный материал о массовой регистрации московских пенсионеров для онлайн-голосования по поправкам. Со слов Баева, все махинации происходили без ведома пожилых людей.

На первый взгляд кажется, что корреспонденту удалось вскрыть довольно-таки сложную схему получения одним человеком ДЕСЯТКОВ «чистых» сим-карт, которые впоследствии активируют по персональным данным пенсионеров, создают аккаунты на московском сайте и голосуют за поправки.



В ходе репортажа Баев заявляет, что таких голосов в столице может быть десятки тысяч, поэтому электронное голосование по-хорошему надо бы отменить.

Полицию же расследование привлекло вовсе не потому, что какой-то либеральный журналюга решил вывести на чистую воду «накрутчиков», обвинив их в откровенной фальсификации. У них остались вопросы к тем, кто и, главное, с какой целью регистрирует эти самые личные кабинеты, ведь сама по себе схема выглядит довольно-таки мутной, как будто кто-то специально пытается настроить народ против голосования, пустив по Сети фейк о пенсионерах и «пустых симках». Хорошая, однако, тактика.

Правда манипуляции не прокатили и вот почему: для регистрации избирателю требуются все паспортные данные, которые, сами понимаете, в переходе за 200 рублей не купишь. После выяснений Антона Баева, который просто-напросто не удосужился проверить информацию и пустил её в массы, благополучно отпустили, однако у правоохранителей осталася еще одна нерешённая задача: кому всё-таки было на руку продумать и осуществить эту дурацкую многоходовочку с симками?

Далеко ходить не пришлось. Участники лже-расследования, те самые, которые «попались» на покупке симок, даже не удосужились почистить информацию о себе в социальных сетях. А ведь там столько интересного…

Например, один из фигурантов репортажа Баева – Олег Аникин – в прошлом работал ЧОПовцем в организации «Стрела», чьими услугами в своё время пользовался Навальный.

«Глупое стечение обстоятельств» – подумаете Вы. «Серьёзней к делу нужно подходить, чтобы не спалиться по глупости» – отвечу Вам я.