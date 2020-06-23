Кудрин оценил предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

23.06.2020, 22:30, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил предложение президента РФ Владимира Путина снизить налоги в IT-сфере.

«Снижение налогов для IT-компаний по страховым взносам до 7,6 процента и налога на прибыль до 3 процентов – вполне прорывные меры. Важны детали: как попасть в категорию IT-компаний и как будет регулироваться этот вид предприятий. Интересный вызов», – написал Кудрин в своем Twitter.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20% до 3%, а ставку страховых взносов для таких компаний снизить до 7,6%, причем бессрочно.

Напомним, 10 июня Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT. Также президент поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса.

В тот день Путин провел совещание по развитию телекоммуникаций, на котором также призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий».

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