 

Кудрин оценил предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

23.06.2020, 22:30, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил предложение президента РФ Владимира Путина снизить налоги в IT-сфере.

«Снижение налогов для IT-компаний по страховым взносам до 7,6 процента и налога на прибыль до 3 процентов – вполне прорывные меры. Важны детали: как попасть в категорию IT-компаний и как будет регулироваться этот вид предприятий. Интересный вызов», – написал Кудрин в своем Twitter.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20% до 3%, а ставку страховых взносов для таких компаний снизить до 7,6%, причем бессрочно.

Напомним, 10 июня Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT. Также президент поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса.

В тот день Путин провел совещание по развитию телекоммуникаций, на котором также призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «цифровом прорыве» в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Когда запустят транспорт в Украине? Мининфраструктуры разработало план

23.05 / В Москве умер “аллигатор Гитлера”

06.06 / Май 2020-го стал самым теплым в истории – климатологи

18.06 / Одесский припортовый завод заявил, что вышел на рынки минеральных удобрений с рекордно высокими показателями

16.05 / В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

03.05 / Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

29.04 / Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США

12.05 / В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

24.04 / Путин подписал закон о запрете алкоголя в кафе в многоквартирных домах

05.06 / В РФ подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска