Мнение: Крысы Москву не захватят

23.06.2020, 22:25, Разное

Хорошая новость! Ликвидирована перспектива нашествия на Москву полчищ крыс! Тотальное уничтожение московских котов пресечено.

Минстрой то ли сам одумался, то ли кто умный подсказал, но в разработанных министерством «Правилах эксплуатации зданий» не будет пункта об обязательном закрытии сеткой с отверстиями не более 2,5 квадратных сантиметра всех подвальных окон или продухов, как их называют строители и коммунальщики.

Замуровывание продухов сеткой неминуемо привело бы к гибели сотен тысяч московских котов и резкому увеличению поголовья крыс и мышей.

Председатель парламентского комитета Владимир Бурматов заявил, что формулировка пункта о подвалах и продухах будет отредактирована совместной рабочей группой министерства и комитета Госдумы по экологии и защиты окружающей среды. Жизненные интересы котов и кошек будут учтены.

Фотографии отсюда