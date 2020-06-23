 

Мнение: Крысы Москву не захватят

23.06.2020, 22:25, Разное

Хорошая новость! Ликвидирована перспектива нашествия на Москву полчищ крыс! Тотальное уничтожение московских котов пресечено.

Минстрой то ли сам одумался, то ли кто умный подсказал, но в разработанных министерством «Правилах эксплуатации зданий» не будет пункта об обязательном закрытии сеткой с отверстиями не более  2,5 квадратных сантиметра всех подвальных окон или продухов, как их называют строители и коммунальщики.

Замуровывание продухов сеткой неминуемо привело бы к гибели сотен тысяч московских котов и резкому увеличению поголовья крыс и мышей.

Председатель парламентского комитета Владимир Бурматов заявил, что формулировка пункта о подвалах и продухах будет отредактирована совместной рабочей группой министерства и комитета Госдумы по экологии и защиты окружающей среды. Жизненные интересы котов и кошек будут учтены.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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