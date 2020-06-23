 

Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ

23.06.2020, 22:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский указом №245/2020 утвердил персональный состав Национального совета реформ. В него вошли 54 человека.

Кроме самого Зеленского как председателя Нацсовета, в состав вошли:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
глава Офиса Президента Андрей Ермак;
вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
премьер-министр Денис Шмыгаль;
представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер (по согласию);
представитель Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко (по согласию);
представитель общественного союза “Союз украинских предпринимателей” Вячеслав Климов (по согласию);
заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский (по согласию);
председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию);
председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (по согласию);
представитель общественного союза CEO Club Лана Синичкина (по согласию).

Также в указе названы члены Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов. Среди них:

министр внутренних дел Арсен Аваков;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (по согласию);
министр по делам ветеранов Сергей Бессараб;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко (по согласию);
первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (по согласию);
министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко (по согласию)
председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (по согласию);
заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (по согласию);
министр инфраструктуры Владислав Криклий;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко (по согласию);
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
министр социальной политики Марина Лазебная;
председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Любинец (по согласию);
министр юстиции Денис Малюська;
заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий;
министр финансов Сергей Марченко;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (по согласию);
министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (по согласию);
председатель Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (по согласию);
министр здравоохранения Максим Степанов;
министр обороны Андрей Таран;
министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (по согласию);
министр развития общин и территорий Алексей Чернышов;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (по согласию).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. IT-предприниматель Ольшанский стал его заместителем.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Handelsblatt – нефтяные цены быстро пошли вверх, но до нормы рынку ещё далеко

30.04 / Генпрокуратура признала фейком новость об изобретении коронавируса в центре «Вектор»

07.05 / Банк России ожидает снижения ВВП на 4-6% в 2020 году

27.04 / ПВО Сирии отражает ракетную атаку

07.06 / Ляшко рассказал, какие карантинные ограничения смягчат с 10 июня

04.05 / Под Кировом перевернулась лодка, утонули двое

26.05 / США направили на северо-восток Сирии дополнительную военную технику

31.05 / Захарова заявила о произошедшей в США трагедии в правочеловеческой сфере

21.06 / В Якутии произошла утечка топлива на дизельной электростанции

17.05 / За сутки в Москве умер 71 пациент с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска