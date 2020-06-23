Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ
23.06.2020, 22:15, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский указом №245/2020 утвердил персональный состав Национального совета реформ. В него вошли 54 человека.
Кроме самого Зеленского как председателя Нацсовета, в состав вошли:
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
глава Офиса Президента Андрей Ермак;
вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
премьер-министр Денис Шмыгаль;
представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер (по согласию);
представитель Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко (по согласию);
представитель общественного союза “Союз украинских предпринимателей” Вячеслав Климов (по согласию);
заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский (по согласию);
председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию);
председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (по согласию);
представитель общественного союза CEO Club Лана Синичкина (по согласию).
Также в указе названы члены Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов. Среди них:
министр внутренних дел Арсен Аваков;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (по согласию);
министр по делам ветеранов Сергей Бессараб;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко (по согласию);
первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (по согласию);
министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко (по согласию)
председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (по согласию);
заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (по согласию);
министр инфраструктуры Владислав Криклий;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко (по согласию);
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
министр социальной политики Марина Лазебная;
председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Любинец (по согласию);
министр юстиции Денис Малюська;
заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий;
министр финансов Сергей Марченко;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (по согласию);
министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (по согласию);
председатель Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию);
председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (по согласию);
министр здравоохранения Максим Степанов;
министр обороны Андрей Таран;
министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (по согласию);
министр развития общин и территорий Алексей Чернышов;
председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (по согласию).
7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. IT-предприниматель Ольшанский стал его заместителем.
Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал.
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