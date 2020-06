В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,7, есть жертвы

23.06.2020, 22:15, Новости дня

На тихоокеанском побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км, отметили в ведомстве.

Как сообщает Reuters, подземный толчок сотряс здания в Мехико, жители которых выбежали на улицы.

В штате Оахака в результате землетрясения есть погибший, сообщает агенство со слов губернатора Алехандра Мурата.

Очевидцы происшествия публикуют видео на страницах в Twitter.

These are not from the sets of a doomsday or a Sci-fi movie!

This actually happened today due to a huge #Earthquake of Magnitude 7.4 in Oaxaca – México! pic.twitter.com/DvR3sfhbs8

— Vishal Verma (@VishalVerma_9) June 23, 2020

#BREAKING: Magnitude 7.7 earthquake strikes southern Mexico; Pacific Tsunami Warning Center issues tsunami alert for Mexico, Guatemala, El Salvador and Honduras

Video below shows ground moving during the quake in Oaxaca, Mexico

* Ale Castillo

* Special Report * pic.twitter.com/mC3WRBJvTP

— The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) June 23, 2020

Национальный центр предупреждения о цунами США заявил о возможности возникновения волн высотой до 1 м в Эквадоре и до 3 м в Мексике.