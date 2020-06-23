Роза Сябитова дала советы, как правильно вести себя во время развода

23.06.2020, 22:09, Разное

Роза Сябитова в своем микроблоге в Instagram опубликовала пост, в котором пояснила о разводе представителей шоу-бизнеса как поводе для хайпа. Главная сваха страны дала действенные советы для всех людей, оказавшихся на стадии разрыва отношений.

Ведущая «Давай поженимся!» опубликовала рекомендации инициаторам разрыва отношений, позволяющие сохранить уважение к себе и к партнеру. Она утверждает, что не следует проводить «тяжелые» разговоры в домашних условиях, а лучше это сделать на нейтральной территории, к примеру, в кафе. Также не нужно сообщать всю правду о причинах расставания, и вспоминать конкретные моменты, когда что-нибудь не устраивало. Не следует давать партнеру надежду на возобновление связи словами «давай сохраним нашу дружбу». Такие высказывания, по мнению Сябитовой, похожи на издевательство. Может случиться, что бывший избранник станет угрожать физической расправой или шантажировать. В таком случае ведущая советует не поддаваться на угрозы, отметив, что за ними последует обращение в правоохранительные органы. Также можно сообщить «шантажисту» о сборе на него компромата, записях всех разговоров и съемке скрытой камерой.

Роза Сябитова посоветовала сохранять хладнокровие и не жалеть партнера, поскольку он является взрослым человеком, отдающим отчет в собственных поступках. Ведущая пообещала в следующей публикации дать эффективные советы людям, которых бросают.