Захарова ответила на заявление Киева о «долге» за базирование ЧФ в Крыму

23.06.2020, 22:08, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о якобы имеющейся у Москвы обязанности платить Киеву «около 100 млн долларов в год» за базирование в Крыму Черноморского флота.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на портал Politexpert.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы по-прежнему должна платить Киеву за базирование в Крыму Черноморского флота.

В РФ указали на невозможность арендовать место для ЧФ в Крыму у самой себя. При этом в Совфеде выдвинули встречные требования к Киеву за разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине, оценив убытки более чем в 2 трлн рублей.