 

Захарова ответила на заявление Киева о «долге» за базирование ЧФ в Крыму

23.06.2020, 22:08, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о якобы имеющейся у Москвы обязанности платить Киеву «около 100 млн долларов в год» за базирование в Крыму Черноморского флота.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на портал Politexpert.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы по-прежнему должна платить Киеву за базирование в Крыму Черноморского флота.

В РФ указали на невозможность арендовать место для ЧФ в Крыму у самой себя. При этом в Совфеде выдвинули встречные требования к Киеву за разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине, оценив убытки более чем в 2 трлн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Овощная диета снижает риск преждевременных родов

21.04 / Решетников анонсировал третий и четвертый пакеты поддержки экономики

29.04 / Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

14.06 / Ветераны ВДВ позвали Киркорова на «откровенный разговор»

19.06 / Правоохранители Москвы задержали участников дискотеки на Кузнецком мосту

02.05 / Трамп внес кандидатуру на должность посла на Украине

19.06 / Замглавы Ульяновска арестован на два месяца

25.04 / HuffPost – «иммунные паспорта» грозят обществу расколом и дискриминацией

26.04 / В Северной Корее впервые прокомментировали сообщения о смерти Ким Чен Ына

09.06 / «Российского шпиона» в Австрии приговорили к трем годам тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска