Пациент с редкой болезнью видит цифры, но не может узнавать их
23.06.2020, 22:05, Разное
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Ученые из Университета Джонса Хопкинса описали крайне необычный симптом у неврологического пациента. Дегенеративное заболевание мозга проявилось тем, что мужчина потерял способность разбирать написанные цифры. Рассказ о клиническом случае опубликован в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Пациент, которого авторы научной работы называли РФС (RFS), страдает от дегенеративного поражения головного мозга – распространенной атрофии в коре и базальных ганглиях. Типичные симптомы расстройства – мышечные спазмы и нарушения памяти. Необычным проявлением оказалось нарушение восприятия чисел.
РФС не имел сложностей с чтением и распознаванием букв. Также он нормально опознавал цифры 1 и 0. Но цифры от 2 до 9 превращались для пациента в «спагетти», когда он смотрел на них. Когда ученые просили его нарисовать, что он видел, выходил набор абстрактных линий, точек и вспышек цвета. Когда в эксперименте ученые клали вырезанную цифру на знакомые РФС предметы, он переставал различать и их до тех пор, пока цифру не убирали.
Когда РФС в экспериментах опознавал различные предметы и цифры, авторы исследования параллельно проводили электроэнцефалографию (ЭЭГ). Они утверждают, что этот дополнительный метод исследования показал, что пациент действительно не видит цифр.
Аналогичным образом пациент не опознавал и слова, когда они были вписаны в цифры. ЭЭГ показывала, что головной мозг видел общую картину, но не мог ничего распознать.
Ученые считают, что они столкнулись с интересным случаем разъединения восприятия и распознавания. Головной мозг видит лица, предметы, слова, картинки. Но для узнавания необходимо, чтобы мозг переработал эту информацию. Авторы исследования считают, что именно на этом уровне функционирования мозга лежит проблема РФС.
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