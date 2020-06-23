Системы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника террористов
23.06.2020, 21:48, Новости дня
Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты вблизи российской авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
«22 июня 2020 г. около 22.30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты. Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», – приводит слова руководителя российского Центра ТАСС.
Щербицкий уточнил, что пострадавших или материального ущерба российской базе нет.
Накануне сообщалось, что в районе российской авиабазы Хмеймим сработали системы ПВО.
По данным Минобороны, только за 2019 год российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет