Помпео назвал книгу Болтона опасным прецедентом

23.06.2020, 21:35, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал новую книгу бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав ее публикацию беспрецедентным шагом в отношении действующего президента.

«То, что высокопоставленный член команды по национальной безопасности написал книгу с подробными цитатами о том, что было сказано иностранным лидерам, в ходе закрытых встреч и на крайне щекотливые темы, представляет огромный риск», – сказал Болтон в интервью ведущему Хью Хьюитту.

Помпео также отметил, что присутствовал при многих описанных в книге событиях и что ему они запомнились совершенно иначе. «Это либо сильные искажения, либо откровенная ложь, не отражающая того, что на самом деле происходило», – сказал он.

По словам госсекретаря, в книге также содержится секретная информация, что создает опасный прецедент. «Здесь есть реальные уголовные риски, которые, на мой взгляд, нельзя оставлять без ответа. Если это станет тенденцией на практике, то это крайне вредоносно для национальной безопасности США», – сказал Помпео. При этом он отметил, что окончательное решение по поводу того, есть ли основания для выдвижения обвинений в отношении Болтона, остается за генпрокурором Уильямом Барром, с которым он этого вопроса не обсуждал.

Помпео также решительно опроверг утверждения Болтона о том, что президент Трамп поощрял отправку проживающих в Китае уйгуров в концентрационные лагеря.

Отвечая на вопрос о статье , опубликованной изданием Washington Examiner, в которой утверждается, что недавняя встреча Помпео с министром иностранных дел КНР Ян Цзечи была подстроена Китаем с целью создать раскол между госсекретарем и президентом, Помпео сказал, что не может рассуждать о мотивации китайской стороны, а может лишь сказать, почему он сам хотел провести эту встречу: «Я хотел встретиться с ним, потому что поведение Коммунистической партии Китая фундаментальным образом ставит под угрозу безопасность американского народа. И я работаю на первого за десятки лет президента, который воспринимает эту угрозу всерьез».

Комментируя сравнения с холодной войной, Помпео сказал: «Наша экономика сильно интегрирована с Коммунистической партией Китая. Это отличается от наших отношений с Советским Союзом во времена холодной войны. И мы должны учитывать это в своих рассуждениях, потому что проблемы роста и процветания американской экономики тесно связаны с китайской экономикой». Он добавил, что, если США не будут давать отпор и бороться с недобросовестными практиками со стороны Китая, то американская экономика окажется под угрозой.