 

Члены рабочей группы по коронавирусу: Трамп не просил замедлить тестирование

23.06.2020, 21:35, Новости дня

Четыре высокопоставленных представителя американских органов здравоохранения, входящие в состав рабочей группы Белого дома по коронавирусу, сказали законодателям, что президент Дональд Трамп не поручал им замедлить процесс тестирования на вирус.

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний доктор Роберт Редфилд, глава Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов доктор Стивен Хан и глава Службы общественного здравоохранения адмирал Бретт Джируар во вторник дали показания в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей. Все они заявили, что президент не просил их замедлить тестирование.

Фаучи также отметил настораживающий всплеск заражений в таких штатах, как Техас, Флорида и Аризона. По его словам, одна из причин роста числа случаев в этих штатах – активизация локального распространения заболевания.



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