Леонардо Ди Каприо проводит время в Малибу с Брэдли Купером

23.06.2020, 21:30, Разное

Особняк предпринимателя Джимми Айовина в Малибу продолжает собирать под одной крышей звезд первой величины. Не так давно здесь праздновала юбилей Наоми Кэмпбелл – вместе с Синди Кроуфорд и ее мужем Рэнди Гербером, Шоном Пенном и его девушкой Лейлой Джордж, Джоном Макинроем, Виви Нево и другими. А теперь здесь встретились актеры А-листа – Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купер.

Папарацци заметили знаменитостей в компании друзей, когда они отдыхали на веранде дома Айовина. Лео и Брэдли о чем-то мило беседовали, смеялись и обменивались “карантинными рукопожатиями” при помощи локтей и кулаков. Но не только фотографы заметили Лео, но и Лео заметил их, указав хозяину особняка на причину своего беспокойства. После этого Айовин позвонил в охрану, и фотосессию пришлось прекратить.

Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Джимми АйовинКогда-то я работал швейцаром в одном шикарном отеле Нью-Йорка. Однажды открывал дверь перед Леонардо Ди Каприо – даже посчастливилось проводить его до номера, отнести чемодан и получить чаевые. Это было в год выхода “Титаника”. Подумал тогда: “Мы с Лео словно с разных планет”,- вспоминал Купер в одном из интервью, отметив, что тогда не мог даже мечтать о такой славе. Но теперь, как мы видим, Брэдли спокойно коротает время в компании некогда кумира, а теперь – друга.

Брэдли Купер и Леонардо Ди Каприо Брэдли Купер и Леонардо Ди Каприо

Отметим, что недавно Ди Каприо организовал еще одну встречу друзей – на этот раз в честь дня рождения своей девушки Камилы Морроне. Оскароносный актер выбрал в качестве концепции вестерн-тематику, попросив гостей прийти на торжество в ковбойских шляпах. Как сообщает Page Six, частная вечеринка прошла на яхте: судно отплыло от Марина-дель-Рей, штат Калифорния, около 11:00 – по направлению к Малибу, вернувшись на берег около 16:30. Среди присутствовавших на вечеринке значились Нина Добрев и ее парень Шон Уайт, а также давние друзья Лео – Кевин Коннолли и Лукас Хаас.