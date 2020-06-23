Приглашенный редактор Зара о книгах, которые произвели на нее впечатление

23.06.2020, 21:30, Разное

Время, проведенное на самоизоляции, не могло пройти даром. Мы разрешили массу насущных домашних дел, вспомнили давно забытые хобби, а главное – смогли уделить чтению достаточное количество времени. Последние годы чтение проходило у меня урывками: самолет, поезд, переезд на машине, пару страниц перед сном в новой гостинице. Поэтому я подготовила для вас шорт-лист произведений, которые вас увлекут, и вы точно не зря потратите свое время!

С удовольствием могу порекомендовать к прочтению автобиографический роман Ромена Гари “Обещание на рассвете”. Это пронзительные, нежные отношения матери и сына – незаурядной матери, воспитавшей такого же незаурядного сына. Мне как маме сыновей вдвойне было интересно читать. Это произведение о любви матери к ребенку, о любви, которая не знает границ, которая помогала Ромену Гари преодолевать трудности, идти по жизни, добиваясь поставленных целей. Но как тяжело было самому сыну, как он порой боялся не оправдать ожидания матери. Роман производит неизгладимое впечатление. Душевный, самоироничный, мудрый, искренний… В некоторых моментах я не смогла сдержать слез.

Следующий роман – “Бессмертник” Белвы Плейн. Не буду рассказывать детали произведения, надеюсь, кто-то из вас обязательно ее прочтет. Главное, что отозвалось во мне, – история героев, проживающих страшнейшие потрясения XX века, но при этом с таким достоинством переносящие все горести судьбы. Мне вообще кажется, этому нам стоит научиться. Не изменять себе, сохранять стойкость внутреннюю и внешнюю, как бы порой страшно и тяжело не было. И все же этот роман о любви, о большой любви длиною в жизнь.

Предлагаю познакомиться и с романом “Ребекка” Дафны дю Морье. Дафна дю Морье рассказывает о бедной девушке, рано осиротевшей. Постепенно знакомясь с сюжетной линией, героями, описываемыми в книге, мы понимаем, как порой человеку свойственно себя недооценивать, давать не совсем верную трактовку происходящим в жизни событиям. Книга учит нас принимать и любить себя и все мимолетные ситуации в жизни.

“Бегущий по ветру” Халеда Хоссейни. Я думаю, среди вас много поклонников творчества этого афганского писателя (“Тысяча сияющих солнц”, “И эхо летит по горам”). Некоторые исторические факты спорны, но именно эту книгу я посоветую своим сыновьям, когда они вырастут. Пронзительная, душераздирающая история о дружбе, преданности, трусости, малодушии, чести и достоинстве.

С интересом прочитала исторический роман с элементами мистики “Немец” Юрия Костина. Автор открывает читателю Вторую мировую войну с непривычной стороны, с другой стороны окопа. Где главный герой немец, человек сопереживающий, гуманный, полюбивший Россию и русский народ всем сердцем. Книга читается на одном дыхании. В ней есть все: историческая достоверность, переплетение судеб, времён, тайна “Аненербе”, дружба, любовь, вера, благородство… Книга держит читателя в напряжении до самого конца романа.

Однажды моя близкая знакомая посоветовала прочитать книгу Паоло Коэльо “Ведьма с Портобелло”, сказав, что я очень напоминаю ей главную героиню. Это история таинственной женщины по имени Афина. Я полюбила главную героиню и поняла, что многие поступки, черты ее характера мне действительно близки. Книга будет полезна тем, кто хочет понять себя и принять свою сущность, сломать стереотипы, ведь быть женщиной – это здорово! “Верьте в любовь и начнутся чудеса”!