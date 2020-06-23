 

На детские выплаты выделили более 270 млрд рублей

23.06.2020, 21:30, Новости дня

На дополнительные выплаты на детей до 16 лет, объявленные президентом Владимиром Путиным, Пенсионному фонду выделят 274,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина.

«Программа пользуется большой популярностью, общая численность ее получателей составит 27,4 млн человек. На осуществление выплаты в июле из федерального бюджета планируется выделить Пенсионному фонду России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.  

Напомним, президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.

ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей: тем родителям, кто уже получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей 3-16 лет, выплата будет продлена автоматически.



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