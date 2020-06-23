Побережья Мексики после мощного землетрясения достигло небольшое цунами

23.06.2020, 21:30, Новости дня

Небольшое цунами достигло побережья Мексики после мощного землетрясения, произошедшего на юге страны, сообщил глава национального центра по предупреждению цунами Мигель Анхель Рейес Мартинес.

«Это небольшие волны, в районе Акапулько – один метр, в Оахаке – 50 см и еще меньше в штате Чиапас. Они не разрушительные, но по их амплитуде это определенно небольшое цунами», – сообщил источник РИА «Новости».

Позднее губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат сообщил, что в результате сильного землетрясения погиб один человек, еще один получил травмы.

«Повреждена больница в Уатулько, необходимо будет переместить пациентов. Согласно предварительной информации, в результате обрушения фасада погиб один человек, еще один получил ранения», – передает его слова канал Canal 6.

Магнитуда землетрясения составляла от 7,1 до 7,7.

Американские сейсмологи предупреждали, что некоторым районам западного побережья Мексики угрожает цунами высотой до трех метров. Позднее прогноз был скорректирован до одного метра высоты.