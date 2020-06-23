Стало известно о нежелании ЕС пускать к себе россиян после открытия границ

23.06.2020, 21:26, Новости дня

Евросоюз может отказать во въезде на свою территорию жителям России, США и Бразилии после открытия границ в связи с «неблагополучной ситуацией» с пандемией коронавируса, информирует газета The New-York Times со ссылкой на проект документа.

При этом в списке стран, жители которых смогут въехать в ЕС, находятся Китай, Уганда, Куба, Вьетнам. Проект документа пока не утвержден, окончательное решение примут на этой неделе, передает ТАСС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия ожидает от ЕС, что внутренние границы будут открыты после карантина к концу июня. Некоторые страны Европы уже сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.

МИД РФ выразил надежду, что европейские страны не станут ослаблять борьбу с коронавирусом, предостерег их от поспешной отмены запретов.