США пообещали помешать Ирану купить российские истребители

23.06.2020, 21:26, Новости дня

США намерены не допустить покупку Ираном новых истребителей у РФ и Китая, если истечет срок действия оружейного эмбарго ООН, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.

«Если оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истечет в октябре, то Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. При наличии у Ирана этих имеющих высокую огневую мощь самолетов под его прицелом могут оказаться Европа и Азия. США никогда не допустят этого», – написал Помпео в Twitter.

В начале мая Госдепартамент США уже обещал не допустить закупки Ираном военной бронетехники у РФ или Китая после завершения срока действия оружейного эмбарго.

При этом в РФ указали, что Соединенные Штаты не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как уже два года не являются участниками иранской ядерной сделки.