 

Ефремов пообещал не пить и не садиться за руль

23.06.2020, 21:26, Новости дня

Актер Михаил Ефремов пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль, рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

«Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограмм похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», – рассказал защитник в эфире радиостанции «Эхо Москвы».  

Пашаев уверяет, что раньше Ефремов не нарушал правила дорожного движения.

«Ранее у него ничего подобного не было. Он никогда не привлекался даже к административной ответственности. Есть только штраф за парковку, потому что он не умеет ею пользоваться. Он даже скоростной режим никогда не нарушал», – сообщил адвокат.

Накануне адвокат рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день ДТП.

Кроме того, защитник объяснял, почему актер сел пьяным за руль. По его словам, друг с Украины позвонил Ефремову и сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь.

Пашаев также опроверг слухи о том, что Ефремову якобы диагностировали хронический алкоголизм, из-за чего его могут лишить водительских прав навсегда.



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