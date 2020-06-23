 

Новая молекула избавит от депрессии и поможет справиться с болью

23.06.2020, 21:18, Новости дня

Специалисты сообщили об открытии новой молекулы, которая нацелена на недавно открытый опиоидный рецептор. По словам ученых, этот рецептор обладает атипичными свойствами.

Новая молекула получила название LIH383. Молекула способна связывать и блокировать в головном мозге опиоидный рецептор. Это помогает организму вырабатывать естественные обезболивающие и проявлять на основе опиоидных пептидов антидепрессивные свойства. Опиоидные пептиды на поверхности клеток центральной нервной системы взаимодействуют сразу с четырьмя классическими опиоидными рецепторами. Они важны для облегчения боли, а также устранения беспокойства, стресса и депрессии.

По словам ученых, новая молекула отличается сильным эффектом распространения возможностей опиоидных пептидов, связанных с классическими опиоидными рецепторами в мозге.



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